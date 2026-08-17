Cayó con una granada de guerra y armas, salió en libertad y lo asesinan delante de su pareja

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Por una alquimia judicial, un presunto criminal de 34 años que tenía antecedentes policiales y que ya había sido detenido quedó en libertad, pero esta vez no por mucho tiempo. Al mediodía del sábado fue silenciado a balazos cuando se encontraba con su pareja dentro de un automóvil estacionado frente a un centro comercial en Los Olivos.

Sergio Jean Franco Zenosain Corazón, ya había sido noticia el 24 de septiembre del 2025 tras ser arrestado por agentes de la División de Investigación Contra la Criminalidad Norte en coordinación con la Brigada Especial contra el Crimen de San Juan de Lurigancho.

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Entonces fue sorprendido con una granada tipo piña, dos celulares, una cacerina de pistola Glock y municiones 9mm parabellum, en el mismo vehículo BHC-080 en el que el sábado fue acribillado por sicarios junto a Joselyn Pérez Villacorta, de 34 años.

Once meses después, tras salir en libertad, dos sicarios lo asesinaron de tres tiros en la cuarta cuadra de la avenida Pariahuanca. La Policía presume que se trató de un ajuste de cuenta. Las cámaras de video vigilancia serán fundamentales para identificar a los sicarios que huyeron en una motocicleta.

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Durante el primer semestre de 2026, se han reportado más de 130 asesinatos por encargo vinculados al delito de sicariato según registros del Ministerio Público, promediando un ritmo constante de más de 20 crímenes por mes en el territorio nacional.

Asimismo, entre enero y julio se registraron más de 175 atentados vinculados a la criminalidad y la extorsión en Lima Metropolitana y el Callao. Esta cifra forma parte de las alarmantes estadísticas sobre inseguridad ciudadana y ataques sicariales que afectan fuertemente al transporte público y a pequeños negocios en el país.

El último fin de semana el general PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, cuestionó al sistema de justicia y preguntó por la efectividad de las detenciones preliminares solicitadas por la Policía.

"¿Dónde están las detenciones preliminares que le pedimos? ¿Dónde están las liberaciones?", se preguntó Revoredo al referirse a las decisiones adoptadas por otras instancias del sistema de justicia que permiten la liberación de presuntos delincuentes.

Aseguró que la PNP mantiene el compromiso de enfrentar a las organizaciones criminales y salió en defensa de los resultados obtenidos por la Policía frente a la ola de ataques criminales. "Más del 85% de los asesinatos han sido resueltos. Además, el 90% de las víctimas tenían prontuario, como el homicidio de Careca en el Callao", dijo a La República.