¿La inteligencia artificial reemplazará a los profesionales de marketing?

Los futuros profesionales en Administración y Marketing requieren utilizar herramientas de IA. Foto: difusión.

Los futuros profesionales en Administración y Marketing requieren utilizar herramientas de IA. Foto: difusión.

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Cada vez es más común recibir recomendaciones personalizadas en redes sociales, ver anuncios que parecen conocer nuestros intereses o interactuar con asistentes virtuales. Detrás de estas experiencias se encuentra la inteligencia artificial, una tecnología que está cambiando la manera en que las empresas se comunican con sus clientes.

Su impacto es especialmente visible en el marketing, donde herramientas basadas en IA permiten analizar grandes volúmenes de datos, automatizar campañas y personalizar mensajes con mayor precisión.

¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en marketing?

Los especialistas coinciden en que la función de la IA es complementar el trabajo humano y no sustituirlo.

Las herramientas de IA pueden analizar datos, automatizar tareas repetitivas y optimizar campañas, pero la creatividad, la estrategia y la capacidad para comprender el comportamiento de las personas continúan siendo algo netamente humano.

"La brecha entre lo que se enseña y lo que se necesita es real, y las empresas la perciben desde el primer día de trabajo", afirma el Mg. Antonio José Rojas Caqui, docente especialista en Marketing, Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial de la Universidad Privada San Juan Bautista.

Aplicaciones de la IA en marketing

El objetivo es que la formación universitaria se enfoque en el desarrollo de conocimientos sólidos pero también con experiencia en herramientas que definen el trabajo real.

Hoy, la IA en marketing se aplica en temas como CRM, marketing analytics, automatización de campañas, social media intelligence, IA, entre otros.

El uso de la IA favorece a la creación de tablas dinámicas, análisis de datos y demás. Foto: difusión.

¿Dónde estudiar Marketing con enfoque en IA en Perú?

A medida que las empresas incorporan nuevas tecnologías, también crece la necesidad de profesionales capaces de combinar conocimientos de negocios, marketing y análisis de datos.

Desde la Universidad Privada San Juan Bautista se desarrolló la carrera de Administración y Marketing. La propuesta académica incorpora herramientas digitales, inteligencia artificial aplicada a negocios y simuladores de mercado desde los primeros ciclos de formación.

“La propuesta educativa integra desde los primeros ciclos herramientas digitales de vanguardia, inteligencia artificial aplicada a negocios, análisis de datos y simuladores de mercado, formando profesionales que no solo conocen la teoría, sino que llegan al campo con experiencia práctica real”, añade el docente.

Los interesados en desarrollar competencias en marketing, inteligencia artificial y análisis de datos pueden conocer el plan de estudios, las certificaciones progresivas y los convenios internacionales de la carrera de Administración y Marketing de la Universidad Privada San Juan Bautista a través de sus canales oficiales.

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