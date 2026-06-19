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Estados Unidos lidera el ranking global de litio con tres países de América Latina: así se reparten las reservas entre las potencias mundiales

Las reservas de litio se consolidan como recurso estratégico en la economía global, impulsadas por la creciente demanda de baterías para tecnología y vehículos eléctricos.

Estados Unidos lidera con 30 millones de toneladas, seguido por Argentina, Bolivia, Chile y Australia, en un ranking que refleja el auge de la movilidad eléctrica.
Estados Unidos lidera con 30 millones de toneladas, seguido por Argentina, Bolivia, Chile y Australia, en un ranking que refleja el auge de la movilidad eléctrica. | Foto: Composición LR | IA Chatgpt
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El litio se ha consolidado como uno de los recursos estratégicos más importantes para la economía mundial debido al crecimiento de la demanda de baterías recargables para teléfonos móviles, computadoras portátiles y vehículos eléctricos. En este contexto, las reservas del denominado 'oro blanco' adquieren un papel clave en la transición energética y en la competencia por asegurar el suministro del mineral.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), recopilados por el portal especializado HowStuffWorks, Estados Unidos encabeza la lista mundial de reservas de litio con 30 millones de toneladas, seguido por Argentina, con 28 millones de toneladas, y Bolivia, con 23 millones de toneladas. El listado lo completan Chile, con 13 millones de toneladas, y Australia, con 10 millones de toneladas.

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El litio se afianza como recurso clave para la economía global, impulsado por la creciente demanda de baterías para tecnología y vehículos eléctricos.

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¿Cuáles son los países que tienen millones de toneladas de litio?

Estados Unidos concentra sus principales reservas en el estado de Nevada y otras zonas del oeste del país. Ante el auge de la movilidad eléctrica, ha impulsado políticas para incrementar la exploración, desarrollar tecnologías propias y fortalecer cadenas de suministro nacionales con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones.

Argentina ocupa el segundo lugar gracias a los salares del noroeste, especialmente en la provincia de Catamarca y el Salar del Hombre Muerto. En los últimos años, el país ha experimentado un crecimiento sostenido de inversiones y proyectos de exploración y producción, aunque mantiene el desafío de equilibrar el desarrollo de la industria con criterios de sostenibilidad y el diálogo con las comunidades cercanas.

Bolivia, por su parte, posee el mayor salar del mundo, el de Uyuni, donde se concentra gran parte de sus reservas. Sin embargo, pese a su enorme potencial, enfrenta dificultades técnicas, logísticas y regulatorias que han limitado el desarrollo de una industria exportadora sólida y la llegada de inversión extranjera.

Chile mantiene una de las industrias extractivas de litio más consolidadas del planeta. Su producción se concentra en el Salar de Atacama, cuyas condiciones climáticas favorecen el proceso de evaporación natural para obtener el mineral. El país ha sostenido su liderazgo exportador mediante acuerdos con empresas internacionales y el desarrollo de tecnologías para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.

Australia, aunque ocupa el quinto lugar en reservas, continúa siendo el mayor productor mundial de litio gracias a sus depósitos de roca dura, como Greenbushes. El país ha fortalecido su industria minera mediante inversiones extranjeras y altos estándares tecnológicos y ambientales, y abastece principalmente a los mercados de Asia y Europa.

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¿Qué se considera una reserva de litio?

Las reservas de litio corresponden a los recursos identificados que pueden explotarse de forma rentable con la tecnología y las condiciones económicas actuales. Por ello, estas cifras pueden variar conforme avance la exploración, se desarrollen nuevos métodos de extracción o cambien los precios internacionales del mineral.

El cálculo no depende únicamente de la cantidad de litio presente en el subsuelo, sino también de factores como la viabilidad económica de su explotación, el acceso a los yacimientos, la calidad del mineral y la infraestructura disponible.

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