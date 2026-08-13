¿Sientes agotamiento mental? Esto dice la neurociencia sobre cómo cuidar el cerebro

Procesos como la neurociencia permiten comprender mejor lo que sucede con la salud cerebral. Foto: difusión.

Procesos como la neurociencia permiten comprender mejor lo que sucede con la salud cerebral. Foto: difusión.

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Los olvidos frecuentes, sentir que nos cuesta concentrarnos o terminar el día completamente agotados son situaciones más comunes de lo que parecen. Sin embargo, cuando estas situaciones se vuelven constantes, pueden ser una señal de que el cerebro necesita ayuda.

Gracias a los avances de la neurociencia, hoy se conoce mejor cómo estos factores influyen en la salud cerebral y qué acciones pueden contribuir a mantener el bienestar cognitivo.

¿Qué afecta la salud del cerebro?

Factores como estrés constante, sobreexposición a las pantallas, falta de descanso mental y el aislamiento social pueden generar daños relacionados con la memoria, atención, emociones o incluso dificultades para tomar decisiones.

Para la Dra. Karina Verónica Chuquizutta Benavides, especialista en neuropsicología, prestar atención a estas señales puede ayudar a identificar cuándo es necesario buscar orientación profesional. “La dificultad para concentrarse, los olvidos frecuentes, el agotamiento mental o la irritabilidad persistente pueden ser indicadores de que necesitamos intervenir antes de que aparezcan problemas más complejos”, explica.

¿Cómo cuidar el cerebro según la neurociencia?

El cerebro no es una estructura rígida. La neuroplasticidad permite que el sistema nervioso modifique determinadas conexiones y se adapte a experiencias y aprendizajes a lo largo del tiempo.

“La salud del cerebro también está relacionada con los hábitos cotidianos, la calidad del sueño, la estimulación cognitiva, las relaciones sociales y el manejo adecuado de las emociones. Cuidar el cerebro significa cuidar nuestra capacidad para aprender, trabajar, relacionarnos y disfrutar de la vida”, explica.

Con el apoyo de la neuroplasticidad, el cerebro puede formar nuevas conexiones neuronales mediante:

Hábitos saludables.

Tiempo de descanso.

Actividad física.

¿Cómo influye la neurociencia en el desarrollo del cerebro?

Al ser un campo amplio, el avance de las neurociencias, muy aparte de comprender las enfermedades neurológicas, también se relaciona con el aprendizaje, desarrollo infantil, salud mental y procesos cognitivos a lo largo de la vida.

“La neurociencia nos ayuda a comprender que cada persona aprende, procesa información y enfrenta los desafíos de manera distinta. Esa evidencia permite desarrollar estrategias más eficaces tanto en la práctica clínica como en los entornos educativos y comunitarios”, afirma la Dra. Chuquizutta.

La aplicación de las neurociencias abarca diferentes ámbitos. Aunque su campo de estudio es amplio, algunos de sus principales aportes pueden observarse en áreas como la salud, la educación y la salud mental.

Aspecto clínico Aspecto educativo Salud mental Mejora la comprensión. Comprende los procesos de aprendizaje. Desarrolla intervenciones vinculadas al funcionamiento cerebral. Aborda las problemáticas relacionadas con el deterioro cognitivo. Evalúa los trastornos de aprendizaje. Prioriza el bienestar integral.

Evitar situaciones de estrés favorece al cuidado de una salud cerebral. Foto: difusión.

¿Quiénes pueden aplicar los conocimientos de la neurociencia?

Comprender cómo funciona el cerebro significa entender mejor a las personas. Este cambio en la manera de manejar el conocimiento es una clara oportunidad para fomentar intervenciones innovadoras y contribuir al desarrollo de una sociedad más saludable.

La expansión de estos campos de aplicación también ha incrementado la necesidad de profesionales capaces de interpretar evidencia científica. Por ello, la formación especializada en neurociencias puede convertirse en una alternativa para quienes buscan ampliar sus competencias profesionales.

¿Dónde estudiar neurociencias en Perú? Conoce la propuesta de la UPSJB

Ante esta necesidad de formación especializada, la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) desarrolló una propuesta de posgrado orientada a profesionales interesados en aplicar los conocimientos de las neurociencias en distintos ámbitos.

Bajo un enfoque aplicado, los profesionales podrán:

Utilizar herramientas neurocientíficas.

Resolver problemas reales en temas de salud, educación y rehabilitación.

en temas de salud, educación y rehabilitación. Recibir formación interdisciplinaria (biología molecular, psicología cognitiva y análisis de datos).

“La sociedad necesita especialistas que comprendan el cerebro desde una perspectiva científica, pero también aplicada. Las neurociencias ya no pertenecen únicamente a los laboratorios; hoy representan una herramienta fundamental para responder a los grandes desafíos de la salud, la educación y el bienestar”, añade la especialista.

La propuesta educativa de la Universidad Privada San Juan Bautista incorpora competencias de liderazgo e innovación con un enfoque estratégico. El objetivo es que los profesionales generen nuevo conocimiento y planteen nuevas soluciones.

Los profesionales interesados en ampliar su formación en neurociencias pueden consultar el plan de estudios, requisitos de admisión y características de la Maestría en Neurociencias Aplicadas de la UPSJB a través de sus canales oficiales.

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