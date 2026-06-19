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Economía

Julio Velarde: “El potencial de crecimiento era bastante mayor y no se concretó por la inestabilidad”

El presidente del BCRP explicó que los últimos años estuvieron marcados por inestabilidad política e incertidumbre, factores que, según indicó, limitaron la inversión y evitaron que la economía alcanzara un mayor ritmo de expansión.

Velarde afirmó que, de mantenerse un entorno de estabilidad y confianza, la economía peruana incluso podría crecer por encima de las proyecciones actuales.
Velarde afirmó que, de mantenerse un entorno de estabilidad y confianza, la economía peruana incluso podría crecer por encima de las proyecciones actuales. | Andina
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El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, hizo un balance crítico de los últimos años de la economía peruana y sostuvo que el país desaprovechó oportunidades importantes de crecimiento debido a la inestabilidad política y a problemas en la conducción económica. Durante la presentación del Reporte de Inflación - junio 2026, el titular del ente emisor afirmó que el Perú pudo haber obtenido mejores resultados en un contexto internacional favorable si hubiera contado con mayor estabilidad y continuidad en las políticas públicas.

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“No han sido buenos años”, resumió Velarde al referirse al periodo reciente. Según explicó, la alta rotación de autoridades y los constantes cambios en distintos sectores del Estado afectaron la ejecución de inversiones y generaron incertidumbre entre los agentes económicos.

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El economista señaló que numerosos proyectos privados enfrentaron dificultades para avanzar debido a la falta de interlocutores permanentes dentro del aparato estatal. “Nadie sabía con quién conversar”, comentó al recordar los frecuentes cambios de ministros y funcionarios durante los últimos años.

Para Velarde, este escenario impidió que el país aprovechara plenamente factores positivos que sí impulsaron a otras economías de la región. En ese sentido, sostuvo que el potencial de crecimiento de la economía peruana era mayor al observado.

“Recién gracias a no tener intercambios tan fuertes y cierta estabilidad se pudo observar una recuperación de la inversión privada, pero en otras circunstancias hubiéramos podido aprovechar mucho mejor este crecimiento”, manifestó.

Inversión privada muestra señales de recuperación

Pese a sus cuestionamientos sobre el desempeño económico reciente, Velarde destacó que los indicadores actuales muestran una recuperación importante de la inversión privada. Según detalló, el primer trimestre del año registró una expansión superior al 13%, una de las tasas más altas observadas en más de una década si se excluyen los efectos extraordinarios asociados a la pandemia.

El presidente del BCR explicó que la revisión al alza de las proyecciones de crecimiento económico responde principalmente a la evolución de la inversión privada y no al gasto público.

“La inversión pública proyectada sigue siendo bastante baja. Lo que estamos observando es un desempeño muy fuerte de la inversión privada”, señaló.

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Entre los indicadores que respaldan esta mejora mencionó el crecimiento del consumo interno de cemento, el incremento de las importaciones de bienes de capital para construcción y el avance del empleo formal privado. Asimismo, destacó que la masa salarial formal mantiene una evolución positiva y que diversos indicadores de actividad muestran una expansión de dos dígitos.

Velarde afirmó que, de mantenerse un entorno de estabilidad y confianza, la economía peruana incluso podría crecer por encima de las proyecciones actuales.

Fenómeno El Niño sigue siendo un riesgo para la economía, advierte el BCRP

Durante la presentación, el titular del BCR también se refirió al impacto económico esperado por el Fenómeno El Niño. Indicó que las estimaciones del banco ya incorporan los efectos previstos para este año y el próximo, incluidas posibles afectaciones sobre la pesca, la agricultura y otras actividades productivas.

Según explicó, la entidad estima que el fenómeno climático podría restar entre 0,7 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento económico este año, mientras que el impacto aumentaría a entre 0,8 y 0,9 puntos porcentuales el próximo, aunque precisó que la magnitud final dependerá de la evolución de las condiciones climáticas en los próximos meses.

Velarde recordó que en episodios anteriores de El Niño los impactos económicos coincidieron además con crisis financieras internacionales, lo que amplificó sus efectos sobre la actividad productiva y el sistema financiero.

No obstante, señaló que las proyecciones actuales se basan en la información disponible y en los escenarios elaborados por los especialistas climáticos.

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Gasto corriente del Estado genera preocupación por sostenibilidad fiscal

Otro de los temas abordados por Velarde fue la situación de las cuentas fiscales. El presidente del BCR advirtió que, a diferencia de otros periodos de bonanza económica, en los últimos años se produjo un fuerte incremento del gasto corriente del Estado.

Según explicó, durante el ciclo de altos precios de exportación registrado entre 2006 y 2011 se priorizó el fortalecimiento de la inversión pública y la acumulación de ahorros fiscales. Sin embargo, sostuvo que en años recientes el aumento del gasto corriente ha reducido el margen de maniobra para enfrentar escenarios adversos.

“Frente a periodos anteriores, ahora lo que hemos visto es un fuerte incremento del gasto corriente”, afirmó.

Asimismo, indicó que será importante observar las decisiones que adopte el próximo gobierno respecto al manejo fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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