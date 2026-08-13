Sublime sortea entradas para conciertos: ¿cómo participar?

Con la nueva promoción de Sublime podrás vivir la experiencia de tu concierto favorito. Foto: difusión.

Con la nueva promoción de Sublime podrás vivir la experiencia de tu concierto favorito. Foto: difusión.

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Sublime lanzó una nueva promoción a nivel nacional que permitirá a sus consumidores participar por entradas para los conciertos que elijan. Como parte de su campaña "Elige sonreír", la marca premiará semanalmente a los participantes con pases para distintos espectáculos musicales que se anuncien en el Perú hasta el 15 de diciembre.

La promoción estará disponible hasta el 30 de agosto en Plaza Vea, Oxxo, bodegas y mercados de todo el país.

¿Cómo participar en la promoción de Sublime?

Para ingresar al sorteo, los consumidores deberán cumplir tres pasos:

Comprar dos chocolates Sublime participantes. Escribir al WhatsApp +51 961 724 943. Seguir las instrucciones del bot para completar el registro

Una vez completado el proceso, quedarán inscritos automáticamente para participar en los sorteos semanales.

La campaña "Elige sonreír" premiará semanalmente a quienes completen el proceso. Foto: difusión.

¿Qué premios ofrece la promoción Sublime?

Durante la campaña se entregarán dos tipos de premios.

El Sublime Pass Premium permitirá a los ganadores asistir con un acompañante a cinco conciertos de su elección.

permitirá a los ganadores asistir con un acompañante a cinco conciertos de su elección. Por su parte, el Sublime Pass VIP incluirá dos entradas para tres conciertos elegidos por el ganador.

En ambos casos, será posible escoger entre los conciertos que se anuncien en el Perú hasta el 15 de diciembre, de acuerdo con las condiciones y disponibilidad de la promoción.

"En Sublime creemos que tanto un chocolate como una canción tienen el poder de cambiar cómo nos sentimos. Por eso, este año damos nuestro primer paso en el territorio de la música, una plataforma que nos permitirá seguir conectando con nuestros consumidores a través de experiencias memorables que reflejan el espíritu de nuestra campaña 'Elige sonreír'", señaló Jimena Mercado, gerente de Marketing del negocio de Chocolates de Nestlé Perú.

¿Hasta cuándo estará vigente la promoción?

La campaña estará vigente hasta el 30 de agosto y los ganadores se anunciarán semanalmente, por lo que quienes deseen participar solo deberán adquirir los productos participantes y completar el registro mediante WhatsApp.

Con esta iniciativa, la marca incursiona por primera vez en el territorio de la música, una plataforma que comparte con Sublime la cotidianeidad y la capacidad de transformar cómo nos sentimos.

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