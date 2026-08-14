Descubren joyería de la antigua elite griega que habrían sido forjados con rocas espaciales

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Anillos de meteorito pudieron estar de moda entre las élites de la antigua Grecia. Los meteoritos proporcionaron una fuente poco común, pero disponible, de hierro para las culturas de la Edad del Bronce, mucho antes de que la fundición se convirtiera en una práctica habitual. Un nuevo estudio, publicado en el Journal of Archaeological Science, arroja luz sobre la manera en que las élites minoicas y micénicas utilizaron este extraordinario material y sobre el momento en que comenzó a perder protagonismo.

Estudios arqueológicos anteriores han identificado hierro meteórico en objetos de la Edad del Bronce procedentes de Egipto, Oriente Próximo, Europa y Asia. Entre los hallazgos más conocidos se encuentra una daga fabricada con hierro procedente de un meteorito que fue descubierta en la tumba del faraón Tutankamón y que data aproximadamente del siglo XIV a. C. El uso de este material resulta especialmente llamativo durante la Edad del Bronce, cuando la producción de hierro mediante fundición todavía no estaba generalizada.

El uso de hierro espacial en las culturas antiguas

"La explotación del hierro meteórico para fabricar objetos utilitarios, ornamentales, de culto o mágicos está documentada en todos los continentes, desde la prehistoria hasta la era moderna. El pueblo inuit del norte de Groenlandia fabricaba cuchillos y raspadores con los meteoritos de Cabo York. En la América precolombina, algunos meteoritos se enterraban ritualmente o se tallaban para hacer joyas. En Egipto, un talismán de hierro meteórico proporcionaba protección duradera a una manada de camellos contra la mala suerte", describen los autores.

Selección de joyas de hierro de la Edad del Bronce Tardía (L). El punto rojo indica un artefacto que contiene níquel. Foto: Journal of Archaeological Science

Sin embargo, hasta ahora no estaba claro si los griegos de la Edad del Bronce también utilizaban hierro meteórico. Los análisis de objetos de hierro encontrados en Grecia habían sido limitados, en parte porque algunas técnicas podían dañar piezas arqueológicas valiosas. Tampoco se conocía con precisión cuándo comenzó la fundición del hierro en la antigua Grecia.

Las joyas revelan una conexión con los meteoritos

Los nuevos instrumentos portátiles basados en técnicas de rayos X permiten analizar la composición química de los metales sin dañar los materiales. Esto hace posible estudiar piezas delicadas directamente en los museos, sin necesidad de trasladarlas a un laboratorio.

Los investigadores aprovecharon esta tecnología para examinar 91 objetos de hierro de la Edad del Bronce y la primera Edad del Hierro, procedentes de 33 yacimientos arqueológicos y conservados en 19 museos.

Como el hierro meteórico suele contener cantidades elevadas de níquel, el equipo analizó la concentración de este elemento en cada pieza para determinar si podía tener un origen extraterrestre. De los 91 objetos estudiados, 13 presentaron niveles de níquel suficientemente elevados como para ser compatibles con un origen meteórico. Los investigadores consideran que 10 de ellos fueron muy probablemente fabricados con hierro meteórico, mientras que los otros tres podrían tener ese origen y requieren análisis adicionales.

El resultado más llamativo fue que, entre las herramientas, armas, joyas y otros objetos analizados, solo los anillos presentaron evidencias compatibles con hierro meteórico. La mayoría fueron encontrados en tumbas junto a otros objetos de gran valor y algunos combinaban hierro con oro, plata o bronce. Este contexto llevó a los investigadores a plantear que pudieron funcionar como símbolos de poder y estatus entre las élites.

"La asociación del hierro con otros metales preciosos como el oro, la plata e incluso el bronce refuerza la suposición de que estos objetos eran símbolos de poder. Sus dueños probablemente eran personas nobles, miembros de la élite, ya que la mayoría de los anillos que contienen níquel se han encontrado en tumbas de cámara y tholos ricamente amuebladas, posiblemente vinculadas a entornos palaciegos en Micenas, Vapheio o Kakovatos", señalan los investigadores.

La única excepción fue el anillo de Anemospilia, que también apareció en un contexto destacado. Fue encontrado en el dedo de un hombre que los arqueólogos interpretaron como un sacerdote de alto rango.

Los investigadores señalan que los meteoritos de hierro son difíciles de encontrar en Grecia debido a los efectos del clima sobre el metal expuesto. En regiones más áridas, como Egipto, las condiciones favorecen una mejor conservación de estos materiales. Por ello, plantean que los meteoritos utilizados como materia prima pudieron haber sido importados desde Egipto. No obstante, no existe evidencia directa que permita determinar dónde fueron encontrados originalmente.

El auge del hierro fundido

Doce de los 13 objetos con alto contenido de níquel corresponden a la Edad del Bronce Tardía, mientras que los anillos pertenecientes a periodos posteriores no presentan concentraciones elevadas de níquel compatibles con un origen meteórico.

Los investigadores plantean que esta aparente moda de los anillos fabricados con hierro meteórico floreció durante la Edad del Bronce Tardía y desapareció antes o alrededor del colapso del sistema palaciego micénico. Este proceso coincide con la expansión de la producción de hierro mediante fundición.

El equipo identificó 78 objetos de hierro cuyo origen fundido pudo establecerse con seguridad. Las evidencias más antiguas e indiscutibles corresponden a los siglos XIV-XIII a. C. y proceden de un colgante hallado en Dendra y un anillo encontrado en Skoura. Ambos son, además, los únicos objetos del estudio que muestran un uso contemporáneo de hierro fundido y hierro meteórico.

"Nuestros análisis también confirman que el uso del hierro fundido (de producción local o importado) comenzó a florecer tras la caída de los palacios, es decir, aproximadamente entre los siglos XII y XI a. C., con cierto retraso en comparación con el Cercano Oriente".