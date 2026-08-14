El joven relata que una funcionaria dudó de su decisión de ser donante, afirmando que su discapacidad motora lo impedía, lo que le generó malestar y frustración. | Foto: composición LR

El joven relata que una funcionaria dudó de su decisión de ser donante, afirmando que su discapacidad motora lo impedía, lo que le generó malestar y frustración. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un joven psicólogo con discapacidad motora, conocido en redes sociales como Chalito Calienes, denunció haber recibido un trato discriminatorio durante un trámite realizado en una oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El hecho ocurrió cuando acudió para renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y conservar su decisión de figurar como donante de órganos.

De acuerdo con el testimonio difundido por el propio joven en TikTok, una trabajadora de la entidad cuestionó que mantuviera dicha condición debido a su discapacidad. Durante el procedimiento también surgieron dificultades para registrar sus huellas digitales mediante el sistema biométrico. El caso generó cuestionamientos sobre la atención a personas con discapacidad en los servicios públicos.

TE RECOMENDAMOS AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

Joven cuestionó cambio de su condición como donante de órganos

Según explicó el joven, la trabajadora que lo atendió le manifestó que su discapacidad impedía que apareciera como donante de órganos. Ante ello, pidió que su decisión permaneciera registrada como afirmativa y sostuvo que ambas condiciones no tenían relación.

El denunciante también señaló que la funcionaria puso en duda la clasificación de su discapacidad motora y le planteó que debía registrarse como una discapacidad mental. El influencer relató que la situación le provocó malestar y frustración durante su visita a la entidad.

“Me dijo: ‘Tú no puedes ser donador de órganos por tu discapacidad, voy a poner un no’. Y yo le dije: ‘Déjela en sí, no tiene nada que ver mi discapacidad’. Me sentí mal, frustrado”, comentó en su video.

Reniec acudió al domicilio del joven para completar el trámite

Tras la denuncia pública, Reniec comunicó mediante sus redes sociales que reafirmaba su compromiso con una atención inclusiva y sin discriminación. La institución informó que acudió al domicilio del joven peruano para actualizar su decisión de ser donante de órganos y realizar nuevamente la toma de huellas. Además, señaló que adoptará las medidas correctivas correspondientes para garantizar un servicio basado en la igualdad y el respeto a los derechos ciudadanos.