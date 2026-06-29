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Al menos 800 edificios afectados por el doble terremoto en Venezuela, indicios de informalidad y baja calidad

Las autoridades venezolanas reportan 774 edificaciones dañadas y al menos 189 colapsos tras los terremotos del 24 de junio, aunque las inspecciones continúan y el número podría aumentar.

El balance oficial más reciente, presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez indica que hay 1.719 fallecidos. Foto: AFP.
El balance oficial más reciente, presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez indica que hay 1.719 fallecidos. Foto: AFP.
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Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el litoral central de Venezuela dejaron al menos 800 edificaciones colapsadas o con daños estructurales severos, concentrando la mayor destrucción en la ciudad costera de La Guaira y reabriendo el debate sobre la calidad de la infraestructura urbana en el país.

El balance oficial más reciente, presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cifra en 774 los edificios afectados, de los cuales 189 registraron colapso total. Las autoridades señalaron que las inspecciones continúan, por lo que el número podría aumentar en los próximos días.

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La emergencia se concentra en zonas residenciales donde edificios de varios pisos colapsaron por completo o quedaron gravemente dañados, generando escenarios de búsqueda y rescate que se extienden más de 90 horas después del evento sísmico. “Que caigan edificios es algo que hemos visto en películas”, expresó José Contreras, trabajador de un centro asistencial improvisado en la zona.

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Posible escasez de calidad y seguridad

Las cifras de víctimas también reflejan la magnitud del desastre. El gobierno actualizó el balance a 1.719 fallecidos, mientras organismos internacionales advierten que el número de desaparecidos podría ser mucho mayor, con estimaciones que alcanzan las 50.000 personas, además de millones de damnificados en todo el país.

En La Guaira, ciudad de cerca de medio millón de habitantes, los daños estructurales fueron descritos como generalizados, con barrios donde los edificios colapsaron en cadena. La zona se convirtió en el epicentro del desastre por la concentración de viviendas de mediana y alta densidad que no resistieron el impacto del sismo.

Más allá de la magnitud del fenómeno natural, especialistas comenzaron a apuntar a factores estructurales que podrían haber agravado el colapso. Entre ellos, la antigüedad de muchas edificaciones, la construcción en suelos blandos y la posible falta de cumplimiento de normas antisísmicas modernas.

Matthew Blackett, profesor asociado de Riesgos Naturales en la Universidad de Coventry, indicó para CNN que los edificios construidos antes de las actualizaciones de regulación estructural o levantados bajo esquemas de fiscalización limitada presentan mayor vulnerabilidad ante eventos de alta intensidad sísmica.

Añadió además que muchos edificios y viviendas en Venezuela se construyeron durante los auges petroleros de aquella época y que, en muchos casos, es probable que se haya escatimado en calidad o seguridad.

"Si son edificios antiguos, pues obviamente no han sido validados o reforzados con normativa vigente; si tuvieron problemas de fiscalización en la etapa constructiva; si están ubicados en suelos blandos; si están sometidos a una amenaza como esta", indicó por su parte Eduardo Núñez Castellanos, jefe del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, para Informe T13.

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