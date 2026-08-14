Orinar en la calle en Lima tendrá una multa de S/750: ¿desde cuándo se aplicará la nueva sanción?

La comuna de Lima impondrá multas a aquellas personas que orinen en la vía pública. | Composición LR

La comuna de Lima impondrá multas a aquellas personas que orinen en la vía pública. | Composición LR

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) elevará de S/250 a S/750 la multa para las personas que sean sorprendidas orinando en la vía pública. La nueva sanción, equivalente al 15% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), entrará en vigencia una vez que se modifique la ordenanza municipal, proceso que, según la comuna, culminaría en una o dos semanas.

La medida forma parte de la campaña “Todo tiene su lugar”, impulsada por la MML para reducir el uso indebido de calles, plazas y otros espacios públicos como baños y reforzar las acciones de limpieza en el Cercado de Lima.

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Héctor Salvatierra, subgerente de Servicios a la Ciudad, explicó que la sanción vigente resulta insuficiente para disuadir esta conducta. “Actualmente, la multa llega a 250 soles, pero en el transcurso de una o dos semanas debe salir la nueva multa, que se está modificando en la ordenanza, a 15 % de la UIT”, señaló.

Más de 120 puntos críticos en el Cercado de Lima

La Municipalidad de Lima informó que existen más de 120 puntos críticos en el Cercado que requieren intervenciones constantes de limpieza y desinfección debido a la presencia recurrente de personas que utilizan los espacios públicos para orinar.

Para atender estos lugares, la comuna cuenta con equipos de lavado que trabajan durante las 24 horas. El primer turno se desarrolla entre las 10 p. m. y las 6 a. m.; el segundo, desde las 6 a. m. hasta las 3 p. m.; y posteriormente se despliega otro equipo durante la tarde.

Según Salvatierra, cada jornada de limpieza puede demandar alrededor de 8.000 litros de agua, además de personal, maquinaria y combustible. Estos recursos, sostuvo, podrían ser utilizados en otras labores de mantenimiento urbano, como el cuidado de áreas verdes y el mejoramiento del ornato.

¿Por qué Lima incrementará la multa?

La MML sostiene que la medida busca generar un efecto disuasivo frente a una práctica que afecta la convivencia y el estado de los espacios públicos. La orina no solo produce malos olores, sino que también puede deteriorar determinadas estructuras debido a sustancias como el amoníaco y afectar áreas verdes.

La Municipalidad también considera que las zonas donde se realizan estas prácticas pueden convertirse en puntos insalubres y favorecer la presencia de insectos.

Uno de los sectores intervenidos recientemente fue la plaza San Martín y sus alrededores. En esta zona, la comuna desplegó 20 trabajadores y dos cisternas para realizar labores de lavado y desinfección y eliminar los espacios utilizados como baños improvisados.

MML recuerda dónde hay baños públicos

Ante el incremento de la sanción, la Municipalidad de Lima recordó que existen servicios higiénicos disponibles en diferentes puntos del centro de la ciudad. Entre ellos figuran el Mercado Central, Mesa Redonda y Las Malvinas, además de corredores peatonales como Huallaga, Junín, Ica y Ucayali.

La comuna busca que estos servicios sean utilizados para evitar que calles y plazas terminen convertidas en baños improvisados.

La campaña también cobra relevancia ante la próxima realización de actividades de gran convocatoria en Lima, entre ellas la visita del papa León XIV y los Juegos Panamericanos Lima 2027. La Municipalidad sostiene que mantener espacios públicos limpios forma parte de la preparación de la ciudad para recibir visitantes nacionales y extranjeros.

Con la modificación de la ordenanza, las personas que sean detectadas orinando en la vía pública podrían recibir una multa de S/750. La MML exhortó además a los ciudadanos a reportar conductas que afecten el uso adecuado de los espacios públicos.

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