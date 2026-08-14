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Ciencia

Avistan una misteriosa criatura en las profundidades del océano: tiene brazos de más de 10 metros de largo

Esta especie de medusa se alimenta atrapando presas con sus largos brazos planos. Además, se desplaza lentamente para conservar energía en el océano profundo.

La Stygiomedusa gigantea, conocida como medusa fantasma, se oculta en las profundidades del océano y destaca por sus brazos de más de 10 metros.
La Stygiomedusa gigantea, conocida como medusa fantasma, se oculta en las profundidades del océano y destaca por sus brazos de más de 10 metros. | Foto: Mbari.org
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Las profundidades del océano esconden especies que pocas veces han sido observadas por los seres humanos. Entre ellas se encuentra la Stygiomedusa gigantea, una enorme medusa conocida como medusa fantasma.

Esta criatura destaca por sus cuatro brazos planos, que pueden superar los 10 metros de longitud. Su escasa presencia ha hecho que sea una de las especies más enigmáticas de las profundidades marinas, con apenas 126 avistamientos registrados en más de un siglo.

Vive en la profundades del océano.

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¿Qué se sabe de la misteriosa medusa fantasma?

La Stygiomedusa gigantea fue registrada científicamente por primera vez en 1910, pero sigue siendo una especie difícil de estudiar debido a su hábitat. En 2023, uno de sus avistamientos en Costa Rica permitió obtener nuevas imágenes y datos sobre sus características.

Su cuerpo tiene forma de sombrilla y puede superar un metro de ancho, mientras que sus cuatro brazos alcanzan longitudes superiores a los 10 metros. A diferencia de muchas otras medusas, esta especie no posee células urticantes y presenta una coloración que puede variar entre marrón rojiza y amarillenta.

Solo se han registrado 126 avistamientos en más de un siglo.

Solo se han registrado 126 avistamientos en más de un siglo.

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¿Dónde vive esta criatura gigante y cómo caza?

La medusa fantasma habita entre los 1.000 y 3.000 metros de profundidad, en una zona del océano donde la luz es prácticamente inexistente y los recursos son escasos. Por este motivo, se desplaza lentamente para reducir al mínimo su gasto energético.

Para alimentarse, utiliza sus largos brazos como una especie de red que le permite envolver y atrapar pequeños peces y crustáceos. Los investigadores también han observado que se mueve de manera pausada y constante, mientras que hasta ahora no se conocen depredadores naturales importantes de esta especie.

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