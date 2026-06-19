La trama detrás del fatal ajuste de cuentas de un mototaxista en Chorrillos

Policía detuvo a taxista que trasladó al sicario que cometió el crimen en Chorrillos.

Policía detuvo a taxista que trasladó al sicario que cometió el crimen en Chorrillos.

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El recrudecimiento de la violencia en Lima trajo un nuevo homicidio. La tarde del jueves, la Policía llegó hasta Chorrillos, donde encontró el cuerpo de Carlos Miguel Vargas Ticona, alias Cañón, un hombre de 50 años con múltiples antecedentes policiales, asesinado a balazos en la mototaxi que conducía.

Horas después, en tiempo récord, agentes de la Dirección de Investigación Criminal detuvieron al taxista que trasladó al sicario que cometió el crimen y descubrieron que detrás de esta trama habría un ajuste de cuentas.

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Se estableció que un sujeto llamado Adrián, conocido en el mundo delincuencial como 'Tiburón', fue quien contrató al 'gatillero' para asesinar a Vargas Ticona.

“El crimen sería por la supremacía de la micro comercialización de drogas, tráfico de terrenos y otros delitos conexos”, dijo el general Víctor Revoredo a La República.

El taxista Antoni Aaron Vega Cornejo, un joven de 26 años, natural de Surquillo, donde lo conocen como 'Ojón', reveló que su amigo Adrián fue quien lo llamó a su celular para que recogiera a un 'conocido' y lo dejara en un punto de Chorrillos.

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“Se bajó, se subió a una moto y luego me retiré”, dijo durante una entrevista preliminar, tras ser detenido.

El crimen ocurrió a las 16.40 horas, en circunstancias en que Carlos Vargas Ticona conducía una mototaxi de placa 4062-ID, de la empresa Señor de los Milagros, por la av. San Pedro, Mz. H2, lote 9, asentamiento humano Mateo Pumacahua.

De inmediato, personal de pesquisas de la Depincri Chorrillos-Barranco, con apoyo de agentes de inteligencia de la Dirincri, acopió información y logró identificar a las 22.00 horas a Antoni Aaron Vega Cornejo (26) como partícipe primario de la muerte de alias 'Cañón'.

La intervención se realizó en el frontis de la vivienda del intervenido, en el pasaje Junín 145, Surquillo. Tras las primeras diligencias, se ha establecido que la persona intervenida trasladó al sicario en su automóvil de placa AMR-006 para ejecutar el homicidio calificado.

El detenido, según la Policía, tiene antecedentes por hurto, violencia familiar y contra la libertad sexual (publicación de imágenes).

La víctima de este crimen también tenía antecedentes por robo agravado y homicidio calificado.