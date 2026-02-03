Joven de 19 años fue a terminar con su pareja, pero actualmente se encuentra desaparecida e incomunicada. | Latina | Composición LR

María Liz Duende Malafaya, de 19 años, fue a terminar la relación con su novio, identificado como Peter Carbajal Villacrés; sin embargo, desapareció en Surquillo y sus redes sociales quedaron bloqueadas. Era una joven que usaba con frecuencia sus cuentas para compartir su día a día, pero no se sabe nada de ella desde el 14 de enero del presente año. Según declaró su hermana a Latina, la joven les había comentado que se mudaría a un nuevo cuarto, ya que vivía con su pareja.

"El 15 de enero, mi hermana perdió contacto con mis hermanas menores y con mi mamá", dijo. Añadió que tampoco contesta su celular cuando la llaman. Asimismo, mencionó que en el lugar donde vivía María Liz también estaban los familiares de su pareja, como sus padres. Al consultarle a él sobre su paradero, le dijeron que se había ido de la casa sin dar explicación.

Pareja bloqueó a los familiares de la desaparecida

Tras la consulta, Peter Carbajal perdió comunicación con los familiares de su pareja, ya que los bloqueó en las redes sociales, según informó la hermana de María Liz. Luego del incidente, la familia de Carbajal abandonó la casa donde vivían y se encuentra con paradero desconocido. "Mi mamá está desesperada y hemos denunciado. El dueño del local nos dijo que toda la familia se había mudado", detalló.

Al ir al lugar donde trabajaba Carbajal, le informaron que había pedido permiso para viajar por una semana. Al regresar, se llevaron la sorpresa de que nunca volvió. "Era una chica que siempre se mantenía en contacto con nosotros", señaló su hermana entre lágrimas. Su empleadora dijo que no había ido a recoger el dinero que le correspondía por el tiempo que había trabajado.

