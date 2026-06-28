Había denunciado a su expareja y tenía medidas de protección, pero fue asesinada en Tingo María

La víctima había denunciado violencia y contaba con medidas de protección judicial. El ataque ocurrió afuera de una discoteca, donde el agresor la interceptó con un arma blanca. | Foto: América TV

La víctima había denunciado violencia y contaba con medidas de protección judicial. El ataque ocurrió afuera de una discoteca, donde el agresor la interceptó con un arma blanca. | Foto: América TV

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Una joven madre de 27 años fue asesinada durante la madrugada en la ciudad de Tingo María, en la región Huánuco, presuntamente por su expareja, quien permanece prófugo. La víctima, identificada como Luz María Cachique Céspedes, había denunciado anteriormente al hombre por violencia y contaba con medidas de protección otorgadas por un juzgado.

El ataque ocurrió en los exteriores de una discoteca cuando salía del establecimiento acompañada de su actual pareja y de su hermano. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto agresor los interceptó y atacó con un arma blanca. Sufrió una grave herida que comprometió la arteria femoral y falleció poco después en el hospital de la ciudad.

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Expareja la atacó tras esperarla fuera de una discoteca, según la investigación

Las primeras diligencias indican que el presunto autor, identificado como Abelardo Caballero Ospino, habría esperado a la víctima en la vía pública luego de protagonizar un altercado dentro del local. Cámaras de seguridad registraron parte de los hechos, que son analizados por la Policía Nacional.

Cuando el hermano de la joven intentó intervenir para defenderla, también fue atacado con un arma blanca y sufrió múltiples heridas. El hombre sobrevivió y recibió atención médica, mientras que el agresor escapó antes de la llegada de las autoridades.

Familia denuncia que existían medidas de protección y piden capturar al presunto feminicida

Los familiares señalaron que la víctima era acosada por su expareja desde que decidió poner fin a la relación. Indicaron que, tras una agresión ocurrida en septiembre del año pasado, un Juzgado de Familia de Tingo María le otorgó medidas de protección que impedían al investigado acercarse a ella.

El Ministerio Público y la Policía Nacional continúan con la búsqueda del sospechoso por los presuntos delitos de feminicidio y tentativa de homicidio. Asimismo, el Programa Nacional Warmi Ñan informó que brinda asesoría legal a los familiares y gestiona el acceso de su hijo a la asistencia económica por orfandad. Además, solicitó la inclusión del investigado en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.