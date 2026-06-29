Marcha del Orgullo 2026: colectivo denuncia trabas de último minuto y presunta discriminación durante la organización

La agrupación denunció que los trámites para la marcha enfrentaron trabas burocrática | Foto: La República

La agrupación denunció que los trámites para la marcha enfrentaron trabas burocrática | Foto: La República

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La organización de la Marcha del Orgullo Lima 2026, realizada el último sábado 27 de junio, estuvo marcada por una serie de inconvenientes que, según el colectivo organizador, pusieron en riesgo el desarrollo de la movilización. La agrupación denunció que durante más de siete meses enfrentó demoras en los trámites, cambios de criterio entre entidades públicas e incluso un presunto acto de discriminación contra una de sus voceras.

De acuerdo con el Colectivo Marcha del Orgullo, las dificultades comenzaron desde noviembre de 2025, cuando inició las gestiones para obtener los permisos necesarios. Aunque los trámites se presentaron con varios meses de anticipación, las respuestas de algunas instituciones llegaron tarde, lo que redujo el margen para completar el resto de autorizaciones.

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Permisos llegaron horas antes del evento

Uno de los principales cuestionamientos del colectivo apunta al proceso para obtener las autorizaciones. Según explicó, las primeras demoras surgieron durante las coordinaciones con la Municipalidad Metropolitana de Lima para definir el recorrido y el espacio destinado al acto cultural de cierre.

Posteriormente, el Ministerio del Interior observó el expediente al señalar que faltaba un informe de inspección técnica de seguridad emitido por la comuna limeña. Sin embargo, la organización sostuvo que ese documento ya había sido presentado, por lo que consideró injustificada la observación.

Como consecuencia, la autorización para el espectáculo artístico llegó recién el viernes a las 9:36 p. m., pocas horas antes del inicio del montaje de escenarios, equipos de sonido y demás estructuras para la marcha.

Colectivo denuncia presunta discriminación y fallas en la organización

La organización también aseguró que Tilsa Vásquez, vocera del colectivo y mujer trans, sufrió un presunto acto de discriminación por parte de personal administrativo del Ministerio del Interior mientras realizaba los trámites. Indicó que evalúa formalizar una denuncia por este hecho.

Los inconvenientes continuaron el sábado 27 de junio. Según el colectivo, trabajadores de la Municipalidad de Lima comenzaron a pintar la avenida de la Peruanidad cuando el espacio ya estaba acondicionado para recibir a los asistentes. La intervención se detuvo tras las coordinaciones con la comuna.

Asimismo, cuestionó el operativo de tránsito. Pese a que la ATU anunció el cierre preventivo de las estaciones España y Quilca del Metropolitano, una unidad ingresó al recorrido por la avenida Alfonso Ugarte y terminó atravesando la movilización a la altura de la estación España.

El colectivo agregó que, durante el recorrido, también circularon vehículos particulares y de transporte público, lo que interrumpió el avance de los asistentes y dificultó el desplazamiento de las brigadas de primeros auxilios y de los vehículos de emergencia.

Solicitarán una mesa de trabajo para futuras ediciones

Pese a los contratiempos, la Marcha del Orgullo Lima 2026 reunió a miles de personas, una convocatoria similar a la de años anteriores.

Tras el evento, el colectivo anunció que solicitará la instalación de una mesa de trabajo permanente con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la ATU y las demás entidades involucradas para mejorar la coordinación de futuras ediciones.

"No pedimos privilegios. Pedimos que las instituciones actúen de manera coordinada, previsible y respetuosa de los derechos ciudadanos para que una movilización pacífica, con más de 20 años de historia, pueda organizarse en condiciones seguras para todas las personas", señaló la organización.