Reniec habilita atención este sábado 15 y domingo 16 de agosto: sedes y horarios para tramitar o recoger tu DNI

Los ciudadanos podrán realizar trámites de actualización, renovación o recoger documentos listos en diversas regiones, incluyendo Lima, Arequipa y Cusco. Se recomienda verificar horarios específicos en los canales oficiales del Reniec. | Foto: Difusión

Los ciudadanos podrán realizar trámites de actualización, renovación o recoger documentos listos en diversas regiones, incluyendo Lima, Arequipa y Cusco. Se recomienda verificar horarios específicos en los canales oficiales del Reniec. | Foto: Difusión

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá nuevamente durante el fin de semana en más de 100 oficinas del país. La jornada se desarrollará este sábado 15 de agosto en 106 sedes y continuará el domingo 16 en tres agencias específicas, con servicios dirigidos a ciudadanos que necesiten realizar gestiones relacionadas con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

La atención extraordinaria se implementará ante la cercanía de las elecciones regionales y municipales previstas para el 4 de octubre. Los ciudadanos podrán acudir a las oficinas habilitadas para efectuar trámites de actualización o renovación, además de recoger documentos que ya se encuentren listos.

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Sedes y horarios del Reniec para este sábado 15 y domingo 16 de agosto

Este sábado 15 de agosto, el Reniec abrirá 106 oficinas distribuidas en distintas regiones, entre ellas Lima, Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali. La mayoría atenderá de 8:15 a. m. a 12:45 p. m., aunque existen sedes con horarios diferentes.

Para el domingo 16 de agosto, la atención estará concentrada en tres puntos: el local ubicado en el jirón Nicolás de Piérola N.° 545, en Lima; la agencia de la avenida San Luis N.° 1673, urbanización Jacaranda II, en San Borja; y el Punto de Atención Permanente Crucero, situado en la Plaza de Armas S/N, en Puno. La relación completa de oficinas y horarios está disponible en los canales oficiales del Reniec.

Trámites disponibles, recojo y seguimiento del DNI

Las jornadas presenciales permitirán realizar gestiones de actualización y renovación del DNI, así como recoger documentos previamente solicitados. Reniec también mantiene disponibles sus servicios virtuales para determinados procedimientos, entre ellos el duplicado y la renovación del documento, además de la solicitud de copias de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

En estos trámites se debe efectuar el pago correspondiente mediante opciones como Yape, agentes del Banco de la Nación, BCP o la plataforma págalo.pe. En el caso de Yape, el procedimiento requiere generar previamente un ticket de pago dentro del sistema y seleccionar el código asociado a la gestión que se desea realizar.

Reniec informó además que alrededor de 400 mil DNI permanecen pendientes de recojo a nivel nacional. Las personas que ya iniciaron un trámite pueden revisar su estado mediante la plataforma oficial. Cuando el sistema indique que el procedimiento llegó al 100%, significa que el documento está listo para ser retirado en la agencia seleccionada.