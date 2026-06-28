Artistas LGBTI: los escenarios y la visibilidad como respuesta

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“Lo que no se nombra, lo que no se representa, no existe” es una frase con la que coinciden los artistas que, en medio de una coyuntura que les genera incertidumbre sobre la libertad, ponen en escena historias de la comunidad LGBTI. En junio, un mes en el que diferentes países del mundo celebran el Mes del Orgullo, Gabriel Cárdenas volvió a protagonizar la obra MM (María Maricón), aquella que encendió las alarmas del sector más conservador y molestó al entonces alcalde de Lima.

Un año después, nos comenta que negarle la calificación de espectáculo cultural y provocar la suspensión de un festival fue un acto de censura por homofobia. “Siento que se usó la obra y la religión para hacer política. El alcalde tocó la sensibilidad de la gente católica y en ese tiempo vino Juan Luis Cipriani y fue condecorado por la municipalidad. Una hipocresía”.

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Lo que sucedió parece ser un efecto búmeran y MM ha tenido éxito en el circuito alternativo. Es cierto que es una propuesta arriesgada y transgresora, pero Cárdenas ofrece una obra teatral con verdad y talento. Habla sobre su sexualidad, la religión, la homofobia y la política en una puesta en escena con representaciones del catolicismo, danzas en las que los hombres usan faldas y donde hay un cartel que dice: ‘El folclor es andrógino’. “En otros momentos se usaron los símbolos como en Madeinusa. Así que llegamos a la conclusión de que no les fastidia que se usen los símbolos, lo que les fastidia es que los use un homosexual”.

Uno de los problemas ha sido conseguir un teatro, señala. “La propuse a algunos y no aceptaron. Sala Quilla tuvo la valentía de ponerla en escena y arriesgarse. Incluso sabiendo que la Municipalidad de Barranco es del partido de ‘Porky’. No he visto mucho teatro LGBT en Perú porque no se arriesgan a estar censurados y ahora, mucho más van a observar las obras, ¿no? Con el nuevo gobierno”.

Entonces, ser visible ya es un acto de resistencia, comenta. “Ser homosexual en una sociedad católica y conservadora como es el Perú ya es una transgresión. Se nace así. ¿En verdad creen que uno decidiría ser homosexual sabiendo todo el contexto que conlleva? Que tengas miedo y que te puedan pegar en la calle. No, pues”.

“Vivimos en un país donde no tenemos ningún tipo de derecho”

Los miércoles de junio, cientos de mujeres asistieron a las funciones de Noche de Creadoras. El proyecto es dirigido por la dramaturga Jennifer Aguirre Woytkowski, pero esta vez elaboró una programación con temática LGBTI. Como parte de la comunidad, la artista defiende la visibilidad, sobre todo para las bisexuales y lesbianas, porque considera que están expuestas a dos tipos de discriminación. “Hay pocos contenidos LGBT porque vivimos en una ciudad conservadora y homofóbica. Entonces, si no tenemos la libertad de ser quienes somos, tampoco tenemos libertad de crear y exponer nuestros proyectos”.

Para la directora, el hecho de que el Congreso impulsara nombrar a junio el Mes de la Familia fue una agresión para la comunidad. “Me pareció una falta de respeto. Me genera también mucho dolor porque pareciera una venganza. (Milagros Jáuregui) se burla y piensa que somos una minoría en número, pero en realidad somos una minoría en cuanto a derechos”.

Ante este panorama, comenta que solo pueden responder generando más espacios. “Las chicas que asistieron nos decían que no hay lugares donde puedan ver este tipo de obras. Yo, como una mujer que es lesbiana y que lo dice porque para mí es un acto político, creo que es fundamental que existan porque la representación es muy importante. Yo crecí sin una referencia de que amar de esta forma estaba bien”.

Aunque es una sociedad violenta con las mujeres, considera que es necesario no ocultarse. “Vivimos en un país donde no tenemos ningún tipo de derecho. Quieren decir que no existimos, pero no nos van a quitar la voz”. También comenta que son tiempos en que debería haber más visibilidad desde los escenarios. “Como una persona que hace cultura, hay una coherencia entre lo que digo y lo que soy. Además, me siento responsable por las chicas que no se atreven a salir del clóset por sus familias. Si eres artista y tienes 50 años, ¿cómo se va a cambiar el país si no lo dices? Estás luchando por algo más grande”.

En medio de este contexto, Alejandro Clavier vuelve a poner en escena Cariño malo, una exitosa obra que ya está viajando fuera del Perú. Sin embargo, se define como “un tipo con mucha suerte” y al igual que sus colegas, subraya la importancia de la representación. “Hay un avance de un conservadurismo muy fuerte que está haciendo que las instituciones se pongan más conservadoras. Es importante poder crecer y tener referencias de expresiones artísticas queer para quienes somos queer. De alguna manera nos acompaña en nuestro desarrollo y también da cuenta de nuestra existencia”.

Clavier considera que Cariño malo, una obra también sobre la masculinidad y que aborda con ironía la homofobia, es su mejor trabajo porque no tiene pretensiones más que ser él mismo. “Si una obra transforma al artista, ya con eso estaríamos protegiendo una cualidad muy genuina del arte que es hablar desde la verdad”. En cuanto a las políticas a favor de la igualdad, no es optimista con lo que viene en los próximos años. “Cada vez que tengo la oportunidad de acercar algún tema de la comunidad, es como dejar un documento de aquí estamos, ¿sabes? Por aquí pasé yo, por aquí pensé esto, ¿no? Esa memoria LGBT es importante para una siguiente generación”.

Ante una clase política que censure el arte y retroceda en derechos humanos, los artistas señalan que les toca “resistir más que nunca” desde los escenarios.