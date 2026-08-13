Cienciano vs Botafogo EN VIVO: hora y canal del partido por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026
El partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Cienciano y Botafogo se disputará en el Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco.
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Cienciano vs Botafogo EN VIVO juegan HOY jueves 13 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
El 'Papá' arrancará la llave en su estadio, donde deberá sacar ventaja de la altura para disputar el encuentro de vuelta con mayor tranquilidad. Cienciano accedió a esta etapa luego de eliminar a Lanús en los playoffs tras darle vuelta al marcador jugando de local. Por el lado de Botafogo, culminó invicto la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con cinco triunfos y un empate.
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Canal para ver Cienciano vs Botafogo
El partido Cienciano vs Botafogo, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y Disney+ Premium.
Horarios por país del partido Cienciano vs Botafogo
El duelo entre Cienciano y Botafogo se disputará este jueves 13 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (viernes 14/08)
Estadio donde se juega Cienciano vs Botafogo
Cienciano y Botafogo disputarán este encuentro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.
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Pronóstico de Cienciano vs Botafogo
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Botafogo.
- Betsson: gana Cienciano (2,32), empate (3,15), gana Botafogo (2,92)
- Betano: gana Cienciano (2,52), empate (3,25), gana Botafogo (3,10)
- Bet365: gana Cienciano (2,40), empate (3,40), gana Botafogo (2,90)
- 1XBet: gana Cienciano (2,56), empate (3,26), gana Botafogo (3,10)
- Caliente: gana Cienciano (2,46), empate (3,40), gana Botafogo (2,94)
- Doradobet: gana Cienciano (2,54), empate (3,10), gana Botafogo (3,00).
Últimos partidos de Cienciano
- Alianza Atlético 1-0 Cienciano | 6.08.26
- Cienciano 2-0 Universitario | 2.08.26
- Cienciano 4-0 Lanús | 29.07.26
- Juan Pablo II 2-0 Cienciano | 25.07.26
- Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26
Últimos partidos de Botafogo
- Botafogo 1-1 Fluminense | 8.08.26
- Cruzeiro 0-1 Botafogo | 26.07.26
- Botafogo 0-0 Vitória | 23.07.26
- Botafogo 2-1 Santos | 16.07.26
- Bahía 2-1 Botafogo | 30.05.26