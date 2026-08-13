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Sociedad

Axel La Torre, el bombero peruano que viajó a España por una falsa oferta laboral y terminó en el frente de guerra en Rusia

Axel Rolando La Torre, bombero de El Callao, murió en Rusia tras pisar una mina en una zona de combate. Su familia pide apoyo para repatriar sus restos desde el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La familia de Axel, quien pensó que trabajaría como paramédico en España, recibió la trágica noticia de su muerte tras perder contacto con él el 25 de mayo.
La familia de Axel, quien pensó que trabajaría como paramédico en España, recibió la trágica noticia de su muerte tras perder contacto con él el 25 de mayo. | Foto: composición LR/Difusión
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Axel Rolando La Torre, bombero voluntario de El Callao, viajó a España tras recibir una propuesta laboral que, según su familia, le permitiría trabajar como paramédico y mejorar sus ingresos. Sin embargo, terminó en Rusia y fue enviado a una zona de combate, donde murió tras pisar una mina durante la guerra entre el país europeo y Ucrania. Su familia conoció su verdadero destino después de que el joven ya se encontraba en territorio ruso y ahora solicita apoyo para recuperar sus restos.

La desaparición de Axel se produjo después del 25 de mayo, cuando sus familiares perdieron comunicación con él. Posteriormente, un compatriota que logró escapar del frente informó sobre su muerte y señaló que el bombero había quedado gravemente herido tras la explosión. La Cancillería peruana investiga su caso junto con el de otros connacionales y registra 459 peruanos enlistados en el conflicto, entre ellos 11 fallecidos, 114 desaparecidos y tres capturados.

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Axel La Torre fue captado con una falsa oferta laboral y terminó en Rusia

Antes de salir del país, Axel comunicó a sus familiares que viajaría para acceder a una oportunidad que le permitiría mejorar la situación económica de sus padres y sus dos hijos. Su hermana, Gloria La Torre, explicó en una entrevista para ATV Noticias que inicialmente el joven habló de un empleo como paramédico y que incluso manifestó su entusiasmo por las condiciones económicas que le habían ofrecido.

Las dudas comenzaron cuando sus familiares detectaron contradicciones sobre su ubicación. Aunque había señalado que estaría en España, posteriormente reconoció que se encontraba en Rusia. La familia sostiene que nunca tuvo intención de participar en un conflicto armado. Su experiencia como bombero voluntario y sus conocimientos de primeros auxilios habrían coincidido con el perfil buscado por las redes que captan extranjeros mediante propuestas de trabajo.

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De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Axel llegó a una zona vinculada con el conflicto y terminó expuesto a las operaciones militares. Un compatriota que consiguió salir del frente relató que el bombero pisó una mina y sufrió graves heridas en las piernas. Según ese testimonio, Axel pidió a sus compañeros que se alejaran antes de la explosión, pero no habría recibido asistencia por lo que murió en el lugar.

Su familia, que pensó que viajaba a España, ahora busca apoyo para repatriar sus restos y señala que Axel no tenía intención de participar en el conflicto.

Su familia, que pensó que viajaba a España, ahora busca apoyo para repatriar sus restos y señala que Axel no tenía intención de participar en el conflicto.

Familia de Axel La Torre pide repatriar sus restos tras su muerte en Rusia

La familia busca que el cuerpo del bombero sea trasladado al Perú para poder realizar su despedida. Sus allegados indicaron que el joven era conocido con el apodo de “Búho” y que uno de los elementos que podría facilitar la identificación de sus restos es un tatuaje con la figura de un búho en la mano y el brazo.

La Cancillería peruana confirmó que realiza gestiones relacionadas con el caso de Axel y otros ciudadanos nacionales involucrados en situaciones similares. Las autoridades también convocaron al embajador ruso para solicitar información sobre los peruanos retenidos y conocer las condiciones de quienes permanecen con vida. La familia de La Torre, además, pide que se investigue el funcionamiento de las redes que ofrecen empleos en Europa y posteriormente trasladan a personas hacia zonas de guerra.

El pedido ocurre luego de que cuatro jóvenes peruanos fueran repatriados tras conseguir escapar del frente. La familia de Axel espera la colaboración de las autoridades para concretar el traslado de sus restos, mientras permanece atenta a las gestiones que pueda solicitar el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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