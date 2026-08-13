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Deportes

¿A qué hora juega Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY por los 8vos de fina de la Copa Sudamericana 2026?

Sigue aquí el duelo Cienciano vs Botafogo por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana 2026. Revisa el historial, las alineaciones, los pronósticos y últimas noticias del partido.

Cienciano recibe a Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: Cienciano
Cienciano recibe a Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: Cienciano

MOMENTOS DESTACADOS

08:35
¿Qué canal transmitirá el Cienciano vs Botafogo?

El partido Cienciano vs Botafogo, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y Disney+ Premium.

07:49
¿A qué hora juega Cienciano vs Botafogo?

El duelo entre Cienciano y Botafogo se disputará este jueves 13 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

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Cienciano vs Botafogo EN VIVO juegan HOY jueves 13 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Cienciano vs Botafogo EN VIVO

13:58
13/8/2026

¿Qué equipo sería el rival de Cienciano si pasa de fase?

El ganador de la llave Cienciano vs Botafogo enfrentará al equipo que triunfe en el Tigre vs Montevideo City Torque.

13:01
13/8/2026

¡Botafogo en camino a Cusco!

A través de sus redes sociales, Botafogo publicó su arribo a Cusco para afrontar los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Cienciano.

12:25
13/8/2026

Recomendaciones para los hinchas de Cienciano

12:01
13/8/2026

Puntos de ingreso al estadio Inca Garcilaso de la Vega

11:34
13/8/2026

Partidazos por la Copa Sudamericana 2026

Estos son los partidos que se disputarán hoy por la Copa Conmebol Sudamericana 2026.Partidos de hoy de la Conmebol Sudamericana 2026

11:19
13/8/2026

¡Cienciano emitió un mensaje importante para su hinchada!

11:11
13/8/2026

Historial de Botafogo contra equipos peruanos

El equipo brasileño tiene un historial positivo frente a equipos peruanos, registra 4 victorias, 4 empates y 0 derrotas.

  • Botafogo 3-1 Universitario | Copa Libertadores 2024
  • Universitario 0-1 Botafogo | Copa Libertadores 2024
  • Real Garcilaso 0-2 Botafogo | Copa Libertadores 2014
  • Botafogo 3-0 Real Garcilaso | Copa Libertadores 2014
  • Universitario 3-3 Botafogo | Copa Libertadores 1973
  • Botafogo 3-2 Universitario | Copa Libertadores 1973
  • Sporting Cristal 1-1 Botafogo | Copa Libertadores 1973
  • Botafogo 0 - 0 Sporting Cristal | Copa Libertadores 1973
10:37
13/8/2026

¿Quién será el árbitro del Cienciano vs Botafogo?

Terna arbitral ecuatoriana en el Cienciano vs Botafogo por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

  • Árbitro principal: Augusto Aragón
  • Asistente 1: Christian Lescano
  • Asistente 2: Mauricio Lozada
  • Cuarto árbitro: Oswaldo Contreras
  • VAR: Franklin Congo
  • VAR: Kevin Pazmiño
10:16
13/8/2026

Historial de Cienciano contra equipos brasileños

En el Cusco, Cienciano tiene un saldo positivo frente a equipos brasileños registrando 1 victoria y 2 empates.

  • Atlético Mineiro 2-0 Cienciano | Copa Sudamericana 2026
  • Cienciano 1-0 Atlético Mineiro | Copa Sudamericana 2026
  • Atlético Mineiro 1-1 Cienciano | Copa Sudamericana 2025
  • Cienciano 0-0 Atlético Mineiro | Copa Sudamericana 2025
  • Cienciano 2-1 Santos | Copa Sudamericana 2003
  • Santos 1-1 Cienciano | Copa Sudamericana 2003
10:02
13/8/2026

Posible alineación de Botafogo

Botafogo: Warlerson; Vitinho, Gabriel Justino, Nahuel Ferraresi, Alex Telles; Cristian Medina, Hughinho, Matheus Martins, Danilo; Álvaro Montoro y Arthur Cabral.

10:02
13/8/2026

Posible alineación de Cienciano

Cienciano: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondaraín, Marcos Martinich; Rotceh Aguilar, Gerson Barreto; Alejandro Hohberg, Cristian Souza, Matías Succar y Neri Bandiera.

09:51
13/8/2026

Bajas de Cienciano

Las principales bajas de Cienciano para el partido de hoy contra Botafogo son el delantero Carlos Garcés y Santiago Arias. Ambos futbolistas se perderán la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 por acumulación de amarillas.

Santiago Arias y Carlos Garcés

09:47
13/8/2026

¡Convocados de Cienciano para el partido de hoy!

Jugadores de Cienciano convocados para el partido contra Botafogo

09:34
13/8/2026

Pronóstico de Cienciano vs Botafogo

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Botafogo.

  • Betsson: gana Cienciano (2,32), empate (3,15), gana Botafogo (2,92)
  • Betano: gana Cienciano (2,52), empate (3,25), gana Botafogo (3,10)
  • Bet365: gana Cienciano (2,40), empate (3,40), gana Botafogo (2,90)
  • 1XBet: gana Cienciano (2,56), empate (3,26), gana Botafogo (3,10)
  • Caliente: gana Cienciano (2,46), empate (3,40), gana Botafogo (2,94)
  • Doradobet: gana Cienciano (2,54), empate (3,10), gana Botafogo (3,00).

*Las cuotas de apuestas suelen variar.

09:13
13/8/2026

Últimos partidos de Botafogo

  • Botafogo 1-1 Fluminense | 8.08.26
  • Cruzeiro 0-1 Botafogo | 26.07.26
  • Botafogo 0-0 Vitória | 23.07.26
  • Botafogo 2-1 Santos | 16.07.26
  • Bahía 2-1 Botafogo | 30.05.26
09:12
13/8/2026

Últimos partidos de Cienciano

  • Alianza Atlético 1-0 Cienciano | 6.08.26
  • Cienciano 2-0 Universitario | 2.08.26
  • Cienciano 4-0 Lanús | 29.07.26
  • Juan Pablo II 2-0 Cienciano | 25.07.26
  • Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26
08:58
13/8/2026

Precio de las entradas del Cienciano vs Botafogo

Precio entradas Cienciano vs Botafogo

08:55
13/8/2026

Cruces de 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

Cruces de 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

08:39
13/8/2026

Canales de transmisión del Cienciano vs Botafogo en otros países

  • Argentina: ESPN 3, Disney+ Premium
  • Bolivia: ESPN 3, Disney+ Premium
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: ESPN 3, Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN 3, Disney+ Premium
  • Costa Rica: Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN 3, Disney+ Premium
  • México: Disney+ Premium
  • Uruguay: Disney+ Premium
  • Venezuela: ESPN 3, Disney+ Premium
08:35
13/8/2026

¿Qué canal transmitirá el Cienciano vs Botafogo?

El partido Cienciano vs Botafogo, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y Disney+ Premium.

08:14
13/8/2026

¿En qué estadio se jugará el Cienciano vs Botafogo?

Cienciano y Botafogo disputarán este encuentro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

08:13
13/8/2026

Botafogo anució su llegada a Lima

A través de sus redes sociales, Botafogo anunció su llegada a nuestra capital como primera parada antes de partir al Cusco.

07:50
13/8/2026

Horario del Cienciano vs Botafogo en otros países

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (viernes 14/08)
07:49
13/8/2026

¿A qué hora juega Cienciano vs Botafogo?

El duelo entre Cienciano y Botafogo se disputará este jueves 13 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

07:48
13/8/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República. Hoy podrán disfrutar del partidazo entre Cienciano vs Botafogo por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026Cienciano vs Botafogo por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El 'Papá' arrancará la llave en su estadio, donde deberá sacar ventaja de la altura para disputar el encuentro de vuelta con mayor tranquilidad. Cienciano accedió a esta etapa luego de eliminar a Lanús en los playoffs tras darle vuelta al marcador jugando de local. Por el lado de Botafogo, culminó invicto la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con cinco triunfos y un empate.

PUEDES VER: Boxeadora peruana lleva dos meses detenida en Estados Unidos y familia pide ayuda para su liberación

lr.pe

Horarios por país del partido Cienciano vs Botafogo

El duelo entre Cienciano y Botafogo se disputará este jueves 13 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (viernes 14/08)

Estadio donde se juega Cienciano vs Botafogo

Cienciano y Botafogo disputarán este encuentro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

Canal para ver Cienciano vs Botafogo

El partido Cienciano vs Botafogo, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y Disney+ Premium.

PUEDES VER: Lionel Messi devastado tras la muerte de su padre: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir"

lr.pe

Pronóstico de Cienciano vs Botafogo

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Botafogo.

  • Betsson: gana Cienciano (2,32), empate (3,15), gana Botafogo (2,92)
  • Betano: gana Cienciano (2,52), empate (3,25), gana Botafogo (3,10)
  • Bet365: gana Cienciano (2,40), empate (3,40), gana Botafogo (2,90)
  • 1XBet: gana Cienciano (2,56), empate (3,26), gana Botafogo (3,10)
  • Caliente: gana Cienciano (2,46), empate (3,40), gana Botafogo (2,94)
  • Doradobet: gana Cienciano (2,54), empate (3,10), gana Botafogo (3,00).

Últimos partidos de Cienciano

  • Alianza Atlético 1-0 Cienciano | 6.08.26
  • Cienciano 2-0 Universitario | 2.08.26
  • Cienciano 4-0 Lanús | 29.07.26
  • Juan Pablo II 2-0 Cienciano | 25.07.26
  • Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26

Últimos partidos de Botafogo

  • Botafogo 1-1 Fluminense | 8.08.26
  • Cruzeiro 0-1 Botafogo | 26.07.26
  • Botafogo 0-0 Vitória | 23.07.26
  • Botafogo 2-1 Santos | 16.07.26
  • Bahía 2-1 Botafogo | 30.05.26
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