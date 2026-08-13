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Keiko Fujimori: Sinadef registra 83 homicidios en las dos primeras semanas de su Gobierno

El 86,8% de los asesinatos reportados en los primeros diez días de agosto fueron cometidos con arma de fuego según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Keiko Fujimori pidió tiempo a la ciudadanía para ver avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Foto: Presidencia
Keiko Fujimori pidió tiempo a la ciudadanía para ver avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Foto: Presidencia
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El Sinadef contabilizó 83 homicidios entre el 28 de julio y el 10 de agosto, periodo que corresponde a los primeros catorce días del gobierno de Keiko Fujimori. La cifra proviene de la última actualización de la base de datos del sistema y supera en dos casos al reporte anterior, que marcaba 81 muertes violentas para el mismo lapso.

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El analista de datos Juan Carbajal, especialista en registros de criminalidad, explicó a La República que estas variaciones son parte del funcionamiento normal del sistema. Los números cambian, precisó, porque el Sinadef sigue incorporando certificados de defunción que no habían sido procesados al momento del primer conteo.

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El registro de agosto, aunque todavía incompleto, ya muestra una tendencia distinta a la de los meses anteriores. Entre el 1 y el 10 del mes se contaron 53 homicidios. De ese total, 46 fueron cometidos con arma de fuego. Esa cifra equivale al 86,8% de los casos, la proporción más alta de cualquier mes registrado en lo que va del año.

La diferencia con julio es amplia. Ese mes cerró con 166 homicidios, de los cuales 111 fueron por disparos, un 66.9% del total. Los primeros diez días de agosto ya superan ese porcentaje por casi veinte puntos. Si la tendencia se mantiene, agosto podría terminar como el mes con mayor proporción de asesinatos por arma de fuego de todo el 2026.

Carbajal advirtió, sin embargo, que aún es pronto para confirmar esa proyección. Los registros de agosto seguirán sumando casos en las próximas semanas, tal como ocurrió con cada uno de los meses anteriores. El sistema, dijo, corrige y completa la información de forma progresiva, por lo que ningún cierre de mes queda fijo de inmediato.

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Keiko Fujimori sobre crisis en inseguridad ciudadana: "No podemos dar resultados en quince días"

Con ese panorama de fondo, Keiko Fujimori admitió que su gobierno todavía no tiene una respuesta concreta frente a la inseguridad. Lo hizo en un evento por el Día del Bodeguero, rodeada del titular de Interior, César Astudillo, y del vicepresidente Miguel Ángel Torres. La mandataria pidió tiempo para mostrar avances y evitó precisar en qué consiste el plan que, según dijo, ya está en marcha. "No podemos dar resultados en quince días. Les pido paciencia y que, por favor, confíen en este gobierno", afirmó.

La ausencia de detalles concretos contrasta con las cifras que maneja el Sinadef. Mientras la presidenta pide margen de tiempo, agosto ya acumula el porcentaje más alto de homicidios por arma de fuego del año. Astudillo, responsable directo de la política de seguridad, escuchó el pedido de paciencia de la mandataria en el mismo escenario donde también estuvieron el ministro Juan Carlos Requejo y la diputada Rosangella Barbarán.

Fujimori aprovechó el espacio para defender su cercanía con la Policía y las Fuerzas Armadas frente a quienes la interpretan como una jugada calculada. Negó ese cálculo y lo planteó como una muestra de respaldo institucional. "Lo que están viendo es cómo levantamos la moral de nuestra Policía y de nuestras Fuerzas Armadas", sostuvo, sin ofrecer plazos ni metas concretas para reducir la violencia.

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