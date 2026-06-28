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La participación de Kenji Fujimori en la Marcha del Orgullo 2026 llamó la atención de los asistentes y de la opinión pública. El excongresista acudió acompañado de su esposa al recorrido realizado en el Cercado de Lima, donde compartió con colectivos LGBTIQ+ y diversos ciudadanos.

Durante su presencia en el evento, el ahora youtuber también fue consultado sobre temas relacionados con la identidad de género y la situación de las personas trans. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su encuentro con el periodista Christian Bayro, quien le pidió que enviara un saludo a su hermana Keiko, quien asumirá la Presidencia de la República el próximo 28 de julio. El menor de los Fujimori dio una respuesta que se ganó el aplauso de más de uno.

Kenji Fujimori rechaza enviarle un saludo a su hermana Keiko tras elecciones 2026

Uno de los momentos que más repercusión generó durante la Marcha del Orgullo 2026 ocurrió cuando el periodista Christian Bayro abordó a Kenji para preguntarle si deseaba enviar un mensaje a Keiko Fujimori, luego de que el conteo de votos de la ONPE se acercara al 100% y se perfilara su proclamación como presidenta del Perú.

La consulta sorprendió al excongresista, quien optó por no referirse al tema político. "Nosotros no, nosotros no tocamos... cero políticas", respondió antes de continuar su recorrido junto a los asistentes de la movilización.

La reacción de Kenji se produce en un contexto marcado por el distanciamiento político con su hermana. Durante la campaña para la segunda vuelta electoral, el exparlamentario ya había dejado en claro que no respaldaría su candidatura y explicó públicamente que prefería mantenerse al margen de cualquier coyuntura política.

Kenji Fujimori causó sorpresa al aparecer en la Marcha del Orgullo 2026

La Marcha del Orgullo 2026 tuvo como punto de concentración la avenida Peruanidad, en el Campo de Marte. Desde allí, miles de participantes recorrieron las principales calles del Cercado de Lima en una jornada que reunió a colectivos LGBTIQ+, organizaciones sociales y ciudadanos que respaldaron la igualdad de derechos.

En medio del recorrido, Kenji Fujimori apareció acompañado de su esposa y portando accesorios con los colores de la bandera LGBTI+, una imagen que rápidamente generó comentarios entre los asistentes y en redes sociales.

Durante la actividad, el excongresista reiteró su mensaje a favor del respeto y la no discriminación. "Todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos necesitamos el mismo trato", afirmó al ser consultado por los asistentes sobre temas relacionados con la identidad de género.