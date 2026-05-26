Europa enfrenta una ola de calor histórica: temperaturas extremas dejan al menos 7 muertos y noches tropicales

Europa occidental enfrenta una ola de calor excepcional, con temperaturas récord alcanzando hasta 40 °C en España | Foto: composición LR/AFP

Europa occidental enfrenta una ola de calor excepcional, con temperaturas récord alcanzando hasta 40 °C en España | Foto: composición LR/AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Europa occidental vive una ola de calor fuera de temporada que ya dejó al menos siete fallecidos en Francia, elevó los termómetros a niveles récord en Reino Unido y activó alertas por máximas cercanas a 40 °C en España. Meteorólogos y científicos vinculan este episodio con el cambio climático, mientras autoridades advierten que las sensaciones térmicas podrían convertirse en algo más frecuente.

El fenómeno responde a una cúpula de calor, un sistema de alta presión que atrapa aire caliente procedente del norte de África sobre Europa. El resultado son temperaturas extremas entre 10 y 15 grados por encima del promedio de mayo, junto con incendios, problemas sanitarios y cortes de agua en algunas regiones.

TE RECOMENDAMOS EXPERIENCIAS PARANORMALES: ¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTAS PRESENCIAS? 👁️ | ASTROMOOD

PUEDES VER: China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

Francia busca combatir la emergencia

La portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, informó al canal TF1 que hubo “siete muertes directa o indirectamente relacionadas”, entre ellas cinco por ahogamiento. Muchas personas acudieron a playas con el fin de aliviar las altas temperaturas pese a la ausencia de socorristas en varias zonas hasta julio.

El país atraviesa un episodio que Météo-France calificó de excepcional para esta época del año. El organismo prevé que las temperaturas permanezcan elevadas hasta finales de semana y advirtió que algunas áreas alcanzarían entre 38 °C y 39 °C. La calidez también afectó actividades deportivas: aficionados y jugadores enfrentaron 33 °C durante el torneo Roland Garros. Tras fallecimientos ocurridos en eventos deportivos, la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, sostuvo que estos casos representan “un claro recordatorio” acerca de los riesgos de practicar actividad física bajo una calidez extrema.

España activa alertas por máximas de hasta 40 °C esta semana

La agencia Aemet alertó sobre temperaturas “extraordinariamente altas para la época del año” en España, con previsiones de hasta 40 °C en zonas del sur durante la segunda mitad de la semana.

Extremadura activó avisos por máximas de 38 °C, mientras que País Vasco y Cantabria esperan valores cercanos a 34 °C. En Canarias, algunas áreas podrían alcanzar 35 °C e incluso superar localmente esa cifra.

Los pronósticos incluyen además noches tropicales, cuando la temperatura no baja de 20 °C. El escenario afectaría en especial al suroeste español, una condición que dificulta el descanso y aumenta riesgos para personas mayores o con enfermedades previas.

Reino Unido vive noches tropicales y presión hospitalaria

Por su parte, el Reino Unido registró el último lunes 25 de mayo el día de mayo más cálido desde que existen mediciones: 34,8 °C en los jardines de Kew, en Londres, según la Met Office. El récord superó en dos grados la marca anterior.

Las consecuencias empezaron a sentirse en hospitales. La doctora Lorna Powell, médica de urgencias del NHS, afirmó a la BBC que observó un incremento de pacientes mayores con dificultades de regular la temperatura corporal. “El cuerpo tiene que trabajar horas extras para mantenerse fresco”, explicó.

También se elevó la demanda de agua potable. Decenas de hogares en Kent permanecieron varios días con interrupciones en el suministro. Asimismo, incendios forestales afectaron áreas cercanas a Edimburgo, en Escocia.

La cúpula de calor dispara récords históricos en Europa

Meteorólogos atribuyen el episodio a una cúpula de calor, fenómeno que ocurre cuando una masa de aire cálido procedente del norte de África queda atrapada bajo un sistema persistente de alta presión. Ese bloqueo favorece la acumulación de aire caliente durante días o semanas.

Expertos sostienen que el calentamiento global incrementa la frecuencia y severidad de estos eventos. Greg Dewhurst, meteorólogo de la Met Office, afirmó que las temperaturas actuales ofrecen “una buena indicación del cambio climático en acción”. En la misma línea, Peter Thorne, director del Centro de Investigación Climática ICARUS de Irlanda, declaró que saben que "olas de calor como esta son más probables y severas".