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El miércoles 12 de agosto del 2026 marca uno de los eventos astronómicos más importantes de la década gracias a la llegada de un eclipse solar total, visible principalmente en Europa, África y parte de Norteamérica. Los espectáculos más impresionantes tendrán lugar a lo largo de la franja de totalidad, donde la Luna bloqueará completamente el Sol. Esto creará la ilusión de que el día se convierte en noche al atardecer, dejando al descubierto la majestuosa corona solar.

El eclipse solar total no será el único evento visible en el cielo. La lluvia de meteoros Perseidas estará en su punto máximo durante esta semana y ofrecerá la oportunidad de ver hasta 100 estrellas fugaces por hora.

¿Dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto?

España será el mejor lugar para ver el eclipse solar total, ya que la franja de totalidad se extiende por toda la parte norte del país y por la isla de Mallorca. La sombra de la Luna comenzará su viaje en el Ártico, atravesará Groenlandia, Islandia y el océano Atlántico antes de llegar a la Península Ibérica, para luego continuar su recorrido hacia el Mediterráneo.

El eclipse parcial comenzará alrededor de las 19.31 (hora oficial peninsular española) y la totalidad ocurrirá entre las 20.26 y 20.29, según Star Walk.

Desde Norteamérica, el eclipse solar parcial del 12 de agosto del 2026 se verá mejor en el este de Canadá y el noreste de Estados Unidos. En ninguna parte de Norteamérica se observará un eclipse solar total en esa fecha.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

Para ver un eclipse solar, una de las principales recomendaciones es usar unas gafas especiales, conocidas como anteojos para eclipses, que deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2, según la NASA.

Conseguir estos lentes puede no ser muy accesible, por lo que hay otras opciones. Una de ellas es la fabricación de un proyector estenopeico, que puede fabricarse a partir de materiales que se encuentran en casa.

Otra forma recomendada para ver el eclipse, que no requiere tanta preparación, es utilizando un colador y ubicarse en un espacio abierto. Esta técnica improvisada consiste en colocarse de espaldas al sol, con el colador y frente a una superficie clara o cubierta con papel o cartulina blanca. Con ello, el eclipse puede verse reflejado en la superficie, a través de los agujeros.

¿Qué ocurre durante un eclipse solar total?

Durante la totalidad, cuando el disco del Sol está completamente oculto por la Luna, la temperatura desciende rápidamente varios grados y el día se transforma en un crepúsculo repentino. Las estrellas más brillantes y el borde del Sol se vuelven visibles.

Normalmente, la capa más externa de nuestra estrella, la corona solar, se pierde en el resplandor de sus regiones internas mucho más brillantes. Sin embargo, cuando estas se bloquean, los deslumbrantes filamentos de plasma extraordinariamente caliente de la corona se vuelven visibles a simple vista.

En todas las demás fases del eclipse es crucial usar gafas homologadas o filtros solares para evitar daños oculares graves, pero únicamente durante la fase de totalidad es seguro observar la corona solar directamente.

Eso es precisamente lo que muchos científicos harán durante este eclipse. Los eclipses totales representan una oportunidad única para estudiar la corona solar e intentar desentrañar sus misterios, entre ellos, por qué su temperatura es significativamente más alta que la de la propia superficie del Sol.

¿Cómo ver la lluvia de meteoros Perseidas?

Las lluvias de meteoros reciben su nombre de la constelación de la que parecen provenir. Desde la perspectiva de la Tierra, las Perseidas parecen venir aproximadamente de la dirección de la constelación de Perseo, en el hemisferio norte. El evento se observará mejor en el hemisferio norte y hasta las latitudes medias del hemisferio sur.

Todo lo que necesitas para disfrutar del espectáculo es oscuridad, un lugar cómodo donde sentarte y un poco de paciencia. Los telescopios y binoculares no son necesarios; el secreto está en abarcar la mayor parte del cielo y dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 30 minutos.