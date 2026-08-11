Christian Cueva desmintió enemistad con Renato Tapia y pidió su retorno a la selección peruana: "Es un lugar que se lo ha ganado"

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Christian Cueva rompió su silencio y habló sobre la polémica que hubo con Renato Tapia a raíz de las distintas posturas sobre la situación del fútbol peruano. El volante de Sport Boys fue entrevistado en el programa ‘Nada Que No Sepa’ y aseguró que nunca existió enemistad ambos. Además, mencionó que el ‘Cabezón’ es una pieza importante dentro de la ‘Bicolor’.

‘Aladino’ reveló que tuvieron una conversación después del intercambio de declaraciones y se refirió acerca de un posible regreso de Tapia a la selección peruana. “Para mí Renato es un gran jugador y sinceramente la selección creo que es un lugar donde él se ha ganado también como los que te mencioné, y ya también mi lugar pronto volverá”, afirmó.

Christian Cueva desmintió enemistad con Renato Tapia y pidió su retorno a la selección peruana

El futbolista de Sport Boys contó en el programa que la charla con Renato Tapia sirvió para demostrar que las diferencias de opinión no deben significar un problema personal. Incluso, consideró que ambos le han aportado bastante al combinado nacional. “Sí conversamos, algo corto, pero como él lo dijo, nosotros no tenemos ninguna diferencia. Al final creo que ni Renato ni yo tenemos ningún problema ni le hicimos un daño al fútbol o a la selección. Al contrario, le hemos dado alegrías y nos quedamos con eso”, señaló ‘Aladino.

Tengamos en cuenta que Renato Tapia no ha sido considerado en las últimas convocatorias de Mano Menezes dentro de la selección peruana, mientras que Cueva también busca recuperar un espacio en el nuevo proceso de la ‘Bicolor’.

¿Cuándo será el próximo partido de la selección peruana?

La selección peruana afrontará su siguiente duelo ante Estados Unidos. Este enfrentamiento amistoso se llevará a cabo el próximo sábado 26 de septiembre a las 3.30 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el Inter&Co Stadium, ubicado en Orlando, Florida.