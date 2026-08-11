HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

El dinosaurio que sobrevivió a una de las mayores extinciones de la Tierra gracias a una sorprendente estrategia con sus huevos

Se hizo un escaneo avanzado para revelar detalles del embrión, confirmando su inmadurez y proporcionando la primera evidencia de la reproducción ovípara en ancestros mamíferos.

Un importante hallazgo paleontológico ha revelado el primer huevo con embrión de Lystrosaurus, un protomamífero de la antigua Pangea.
Un importante hallazgo paleontológico ha revelado el primer huevo con embrión de Lystrosaurus, un protomamífero de la antigua Pangea. | Foto: Radio Mitre
Escuchar
Resumen
Compartir

El hallazgo del primer huevo con un embrión de Lystrosaurus permitió conocer nuevos detalles sobre la reproducción de este animal y su posible capacidad para sobrevivir a la extinción masiva del Pérmico-Triásico. Este protomamífero, de tamaño similar al de un perro, habitó la antigua Pangea y logró expandirse después de una de las mayores extinciones de la historia.

Los investigadores creen que su estrategia reproductiva pudo darle una ventaja frente a las condiciones extremas que siguieron a la catástrofe. El fósil permitió observar directamente el desarrollo de una cría dentro del huevo y aportar nuevas evidencias sobre una característica que hasta ahora solo podía plantearse a partir de otros indicios.

PUEDES VER: Un nuevo estudio explora uno de los mayores misterios de la evolución: dinosaurios diminutos

lr.pe

Los huevos de Lystrosaurus

Eran enormes en relación con el tamaño del animal, una característica que habría permitido que las crías nacieran relativamente desarrolladas. De esta manera, podían desplazarse y alimentarse poco después de la eclosión, una posible ventaja en las duras condiciones posteriores a la extinción.

Los investigadores también plantean que los huevos tenían una cáscara blanda y similar al cuero, cuya superficie habría ayudado a proteger al embrión frente a la desecación. Este tipo de estructura también explicaría su escasa presencia en el registro fósil, debido a que se descomponía rápidamente y tenía pocas posibilidades de conservarse durante millones de años.

PUEDES VER: Científicos hallan una nueva especie de dinosaurio de cuello largo que vivió hace 160 millones de años en un país de Sudamérica

lr.pe

¿Cómo descubrieron el embrión dentro del huevo?

El fósil fue descubierto durante una excursión de campo encabezada por Jennifer Botha, de la Universidad de Witwatersrand, en 2008. “Este fósil se descubrió durante una excursión de campo que encabecé en 2008”, recordó la investigadora.

Años después, el equipo utilizó imágenes de sincrotrón en el BM18 del ESRF, capaces de alcanzar una resolución de apenas unas micras. "Era esencial escanear el fósil de la manera adecuada para captar el nivel de detalle requerido para resolver sus huesos tan diminutos y delicados", explicó Vincent Fernández, encargado de los escaneos.

Las imágenes revelaron que la mandíbula del embrión todavía no había completado la unión entre sus dos mitades, lo que confirmó su inmadurez. Julien Benoit relató: "Cuando vi la sínfisis mandibular incompleta, sentí gran entusiasmo". El hallazgo aporta, según el ESRF, “la primera evidencia directa de la reproducción ovípara de los ancestros mamíferos”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Esta bestia prehistórica tenía más de 50 dientes y podía cazar dinosaurios: vivió en este país de América Latina y científicos descubren cómo era este temible cazador

Esta bestia prehistórica tenía más de 50 dientes y podía cazar dinosaurios: vivió en este país de América Latina y científicos descubren cómo era este temible cazador

LEER MÁS
Mucho antes de la extinción de los dinosaurios, los camarones se expandieron por el mundo desde el Pacífico hace 125 millones de años

Mucho antes de la extinción de los dinosaurios, los camarones se expandieron por el mundo desde el Pacífico hace 125 millones de años

LEER MÁS
Un nuevo estudio explora uno de los mayores misterios de la evolución: dinosaurios diminutos

Un nuevo estudio explora uno de los mayores misterios de la evolución: dinosaurios diminutos

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una expedición de aguas profundas en el Atlántico encuentra más de 200.000 barriles de residuos radiactivos peligrosos con fugas

Una expedición de aguas profundas en el Atlántico encuentra más de 200.000 barriles de residuos radiactivos peligrosos con fugas

LEER MÁS
Hombre vive desde hace 40 años en un bosque que creó con sus propias manos sobre un territorio árido: es casi seis veces más grande que el Parque de las Leyendas

Hombre vive desde hace 40 años en un bosque que creó con sus propias manos sobre un territorio árido: es casi seis veces más grande que el Parque de las Leyendas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025