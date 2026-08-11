El dinosaurio que sobrevivió a una de las mayores extinciones de la Tierra gracias a una sorprendente estrategia con sus huevos
Se hizo un escaneo avanzado para revelar detalles del embrión, confirmando su inmadurez y proporcionando la primera evidencia de la reproducción ovípara en ancestros mamíferos.
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El hallazgo del primer huevo con un embrión de Lystrosaurus permitió conocer nuevos detalles sobre la reproducción de este animal y su posible capacidad para sobrevivir a la extinción masiva del Pérmico-Triásico. Este protomamífero, de tamaño similar al de un perro, habitó la antigua Pangea y logró expandirse después de una de las mayores extinciones de la historia.
Los investigadores creen que su estrategia reproductiva pudo darle una ventaja frente a las condiciones extremas que siguieron a la catástrofe. El fósil permitió observar directamente el desarrollo de una cría dentro del huevo y aportar nuevas evidencias sobre una característica que hasta ahora solo podía plantearse a partir de otros indicios.
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Los huevos de Lystrosaurus
Eran enormes en relación con el tamaño del animal, una característica que habría permitido que las crías nacieran relativamente desarrolladas. De esta manera, podían desplazarse y alimentarse poco después de la eclosión, una posible ventaja en las duras condiciones posteriores a la extinción.
Los investigadores también plantean que los huevos tenían una cáscara blanda y similar al cuero, cuya superficie habría ayudado a proteger al embrión frente a la desecación. Este tipo de estructura también explicaría su escasa presencia en el registro fósil, debido a que se descomponía rápidamente y tenía pocas posibilidades de conservarse durante millones de años.
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¿Cómo descubrieron el embrión dentro del huevo?
El fósil fue descubierto durante una excursión de campo encabezada por Jennifer Botha, de la Universidad de Witwatersrand, en 2008. “Este fósil se descubrió durante una excursión de campo que encabecé en 2008”, recordó la investigadora.
Años después, el equipo utilizó imágenes de sincrotrón en el BM18 del ESRF, capaces de alcanzar una resolución de apenas unas micras. "Era esencial escanear el fósil de la manera adecuada para captar el nivel de detalle requerido para resolver sus huesos tan diminutos y delicados", explicó Vincent Fernández, encargado de los escaneos.
Las imágenes revelaron que la mandíbula del embrión todavía no había completado la unión entre sus dos mitades, lo que confirmó su inmadurez. Julien Benoit relató: "Cuando vi la sínfisis mandibular incompleta, sentí gran entusiasmo". El hallazgo aporta, según el ESRF, “la primera evidencia directa de la reproducción ovípara de los ancestros mamíferos”.