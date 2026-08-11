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Unesco revela que al menos 2,4 millones de afganas están privadas de educación secundaria desde el regreso talibán

La UNESCO denuncia que Afganistán es el único país donde niñas y mujeres están formalmente prohibidas de acceder a estudios secundarios y universitarios, vulnerando sus derechos.

Además, más de dos millones de niños están fuera del sistema educativo; la falta de inversión y la crisis sanitaria. Foto: AFP.
Además, más de dos millones de niños están fuera del sistema educativo; la falta de inversión y la crisis sanitaria. Foto: AFP.
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Cinco años después del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, alrededor de 2,4 millones de niñas están privadas de educación secundaria, según una nueva estimación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La cifra representa un aumento de 200.000 respecto a 2025 y, de mantenerse la prohibición, podría acercarse a los cuatro millones de niñas excluidas de la secundaria en 2030, a medida que nuevas generaciones terminen la educación primaria.

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La UNESCO calificó la situación como una vulneración sistemática de los derechos de mujeres y niñas y reclamó el restablecimiento inmediato de su acceso a la educación. "Estas restricciones hacen desaparecer dos décadas de avances en materia de acceso a la educación", señala el organismo.

Cabe indicar que Afganistán es actualmente el único país donde las niñas y mujeres tienen prohibido formalmente continuar sus estudios más allá de la educación primaria.

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Afganistán mantiene una prohibición única en el mundo

La restricción se profundizó tras el regreso de los talibanes a Kabul en 2021. En ese momento, cerca de un millón de niñas estaban matriculadas en la educación secundaria. Además, las mujeres también tienen prohibido acceder a la universidad desde diciembre de 2022, una medida que dejó a más de 100.000 jóvenes sin posibilidad de continuar estudios superiores.

Hoda Jaberian, coordinadora de Educación en Emergencias de la UNESCO, advirtió sobre el impacto que tiene el paso del tiempo en las generaciones afectadas. "Cinco años no son una interrupción temporal en la educación de un niño. Es prácticamente todo un ciclo de secundaria", afirmó durante un encuentro con periodistas.

"Las mujeres y las niñas afganas tienen derecho a aprender; es un derecho humano fundamental. Tienen derecho a trabajar. Deben disfrutar de libertad de movimiento (...) sin verse obligadas a estar acompañadas o vigiladas, ni sufrir prohibiciones dentro de sus comunidades", sostuvo la funcionaria.

Asimismo, la UNESCO subraya que la emergencia educativa afgana no se limita a las restricciones impuestas a mujeres y niñas. Más de dos millones de niños en edad de cursar primaria permanecen fuera de la escuela y más del 90% de los menores de 10 años no puede leer correctamente un texto sencillo.

A esto se suma el deterioro de la infraestructura educativa. Casi la mitad de las escuelas carece de agua, saneamiento o calefacción y más de 1.000 centros educativos han cerrado desde 2021 debido a terremotos, inundaciones y otros desastres naturales.

Prohibición amenaza la economía

La UNESCO advierte que las consecuencias de la exclusión educativa no se limitan al ámbito académico. Si las restricciones sobre la educación superior femenina continúan, unas 600.000 mujeres podrían abandonar el mercado laboral hasta 2066, mientras que la pérdida acumulada de ingresos para Afganistán alcanzaría aproximadamente 9.600 millones de dólares.

El deterioro también afectaría al propio sistema educativo. La organización calcula que para 2030 podría existir un déficit de más de 11.000 maestras cualificadas, debido tanto a las restricciones educativas como a la salida de docentes del país.

"Cada vez hay menos niñas que pueden estudiar, menos mujeres que pueden convertirse en profesoras y profesionales y, poco a poco, el sistema educativo pierde el capital humano que necesita para recuperarse", explicó Jaberian.

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