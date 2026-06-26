Callao organiza la clase de salsa más grande del mundo y apunta al Récord Guinness: ¿cómo participar?

El Callao busca alcanzar un récord mundial con la clase de salsa más grande del mundo | Foto: Municipalidad del Callao

El Callao busca alcanzar un récord mundial con la clase de salsa más grande del mundo | Foto: Municipalidad del Callao

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El Primer Puerto se prepara para conquistar un récord mundial. La Municipalidad Provincial del Callao anunció oficialmente que buscará obtener el Guinness World Records en la categoría de 'Clase de Salsa Más Grande del Mundo', un reconocimiento que actualmente no registra una marca oficial en esta modalidad.

Según señaló el alcalde César Pérez, este acontecimiento busca consolidar a la provincia como la Capital de la Salsa del Pacífico, destacando el papel que la música y el baile tienen en la identidad cultural chalaca. La iniciativa cuenta con el respaldo de exponentes de la salsa nacional, entre ellos Jeinson Manuel, Paula Arias, líder de Son Tentación, y Jhonny Peña, director y fundador de la Orquesta Zaperoko.

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Fecha y lugar del intento chalaco para lograr el Récord Guinness

La actividad se realizará el sábado 4 de julio a las 2.00 p. m. en la Plaza Grau. La comuna informó que se necesita que más de 1.830 personas bailen al mismo ritmo para alcanzar esta hazaña que llenará de orgullo al Callao y al Perú.

La invitación para participar en este evento está abierta a personas de todas las edades. Asimismo, no necesitan contar con experiencia profesional en baile, ya que bastará con tener conocimientos básicos de salsa y disposición para esta celebración.

El evento es organizado por la Municipalidad del Callao

Así puedes participar en la 'Clase de Salsa Más Grande del Mundo'

Las personas interesadas en sumarse a esta jornada deben registrar sus datos previamente en este enlace. La inscripción es totalmente gratuita. “No importa si eres principiante o experto, lo importante es sumar tu energía y ser parte de este momento histórico”, señala la invitación elaborada por la municipalidad del Callao.

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