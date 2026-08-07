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Nuevo temblor en Junín: sismo de magnitud 4,4 volvió a remecer Chupaca, según IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó el evento sísmico a través de su cuenta en redes sociales. Es importante que los ciudadanos se mantengan informados sobre estos fenómenos naturales.

Un sismo de magnitud 4,4 se registró hoy, 7 de agosto, a las 18:11 horas, 19 kilómetros al sur de Chupaca, en Junín.
Un sismo de magnitud 4,4 se registró hoy, 7 de agosto, a las 18:11 horas, 19 kilómetros al sur de Chupaca, en Junín. | Foto: composición LR
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Un sismo de magnitud 4,4 se registró a las 18:11 horas de este viernes 7 de agosto a 19 kilómetros al sur de Chupaca, en la región Junín, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus canales oficiales. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 11 kilómetros.

El nuevo temblor generó preocupación entre la población, debido a que ocurre apenas un día después del sismo de magnitud 5,5 registrado en la misma provincia. Ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos, las autoridades recomiendan mantener preparada una mochila de emergencia y adoptar las medidas de seguridad correspondientes.

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Nuevo sismo de magnitud 4,4 volvió a remecer Chupaca.

Nuevo sismo de magnitud 4,4 volvió a remecer Chupaca.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0534, el epicentro se ubicó a 19 kilómetros al sur de Chupaca, en la provincia homónima de la región de Junín. El evento tuvo una latitud de -12.22 y una longitud de -75.34. Además, alcanzó una intensidad de III-IV en la escala de Mercalli.

Segundo sismo en menos de una hora asusta a pobladores de Chupaca

Un segundo sismo se registró la tarde de este viernes 7 de agosto, exactamente a las 19:06 horas. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 3,7 y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al suroeste de Chupaca, en Junín, con una profundidad de 10 kilómetros, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Chupaca registra nuevos sismos tras el fuerte movimiento del 18 de julio que dejó graves daños

El movimiento de este viernes se produjo un día después de otro sismo que volvió a poner en alerta a Chupaca. El jueves 6 de agosto, un temblor de magnitud 5,0 remeció la provincia y ocasionó nuevas afectaciones en localidades que todavía afrontan las consecuencias del fuerte movimiento registrado el pasado 18 julio.

El balance de daños tras el penúltimo evento reportó 15 personas heridas y más de 100 viviendas inhabitables, además de afectaciones en carreteras y otras infraestructuras de Junín. En algunos sectores también se registraron derrumbes y caída de rocas, lo que complicó el tránsito por determinadas vías.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.
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