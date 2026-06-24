Jueces de paz escolar reciben capacitación para prevenir el ciberbullying en colegios de La Libertad

Durante la tercera sesión, la Abog. Maybi Centurión abordó el ciberbullying, resaltando la necesidad de identificar estas conductas. Fuente: difusión.

Durante la tercera sesión, la Abog. Maybi Centurión abordó el ciberbullying, resaltando la necesidad de identificar estas conductas. Fuente: difusión.

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Los jueces y secretarios de paz escolar de la Corte Superior de Justicia de La Libertad continúan participando del Programa de Capacitación, desarrollado con la finalidad de fortalecer sus habilidades y de brindarles las herramientas que les permitan solucionar problemas y conflictos en sus respectivos centros educativos.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, dio la bienvenida a los estudiantes, a quienes los incentivó para aprovechar las capacitaciones y a desarrollar una labor que promueva la convivencia pacífica y fortalezca la cultura de paz en sus planteles.

En su tercera fecha, la Abog. Maybi Centurión Cornelio abordó el tema “Ciberbullying: tipología, consecuencia y prevención”. Durante su ponencia enfatizó en la importancia de identificar oportunamente estas conductas que vulneran la dignidad de las víctimas y que, en muchos casos, pueden derivar en decisiones que ponen en riesgo su bienestar, integridad y proyecto de vida.

Cabe indicar que estas capacitaciones fueron organizadas por la Comisión de Acceso a la Justicia en coordinación con la Gerencia Regional de Educación.