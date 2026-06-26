Estas carreteras colapsarían ante un eventual terremoto en Lima y Callao

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Las carreteras de salida y acceso a Lima Metropolitana y el Callao sufrirían daños significativos tras un eventual terremoto de 8,8 Mw (magnitud momento). Se formarían grandes grietas en distintas vías, lo que causaría problemas de transporte en la ciudad ante un sismo excepcional y destructivo de gran intensidad, según un análisis del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Tomando en cuenta los parámetros de evaluación —pendiente, litología, cartografía de deslizamientos, cobertura y uso de suelo e hidrología—, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) elaboró, mediante un análisis estadístico multivariante, el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa para Lima Metropolitana y el Callao (ver foto).

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Con esta información, el Indeci procedió a evaluar e identificar las vías de acceso a la ciudad de Lima que presentan mayor probabilidad de ser afectadas por derrumbes, caídas de rocas o deslizamientos que podrían activarse tras un eventual sismo de 8,8 Mw.

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En este sentido, las vías que presentan mayor susceptibilidad a verse afectadas o bloqueadas son las siguientes:

Carretera Panamericana Norte, comunica los distritos del norte de Lima (San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas, Puente Piedra y Ancón) con los departamentos del norte del país (Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes). Cuenta con varias vías de penetración hacia los demás departamentos del norte del país.

En cuanto al peligro de movimientos en masa, gran parte de su tramo (dentro de la provincia de Lima) presenta baja susceptibilidad a caídas de rocas o derrumbes, a excepción del sector que se ubica a lo largo del distrito de Ancón (antigua Panamericana Norte), el cual podría verse afectado por su activación. Mientras tanto, el tramo paralelo presenta baja susceptibilidad, por lo cual se tendría acceso casi normal por esta vía.

La Carretera Central comunica los distritos ubicados al este de Lima (Ate Vitarte, Santa Anita, Chaclacayo y Lurigancho) con los departamentos del centro del país (Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali); además, cuenta con varias ramas de penetración en cada uno de estos departamentos.

Gran parte de los tramos ubicados al este (dentro de la provincia de Lima) se encuentra cerca de las zonas de alta a muy alta susceptibilidad a movimientos en masa, por lo cual existe la posibilidad de que estos sectores sean afectados o bloqueados por caída de rocas, deslizamientos u otros tipos de movimientos en masa, que serían desencadenados por la ocurrencia de un sismo de las características indicadas.

Se requiere realizar una evaluación más detallada para tomar medidas de contingencia.

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Asimismo, la carretera Panamericana Sur comunica los distritos del sur de Lima (Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, Punta Hermosa y Pucusana) con los departamentos del sur del país (Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna); además, cuenta con varias vías de penetración hacia los demás departamentos del sur.

Gran parte de este tramo presenta baja susceptibilidad a movimientos en masa (dentro de la provincia de Lima), por lo cual se espera que estas vías se encuentren operativas y aptas para el transporte de bienes de ayuda humanitaria, equipos de primera respuesta y otros.

En cuanto a las carreteras que conducen a Canta y Antioquía, el estudio señala que gran parte de los tramos, principalmente los ubicados hacia el este, se encuentra en zonas de alta a muy alta susceptibilidad a movimientos en masa; por lo cual existe la posibilidad de que estos sectores sean afectados o bloqueados por caída de rocas, deslizamientos u otros movimientos en masa, desencadenados por la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. Se requiere tomar medidas de contingencia.

Asimismo, los distritos que presentan mayor susceptibilidad a movimientos en masa (derrumbes, caída de rocas, entre otros) y que cuentan con población expuesta a este peligro son principalmente Carabayllo, Comas, San Juan de Lurigancho, Independencia, Lurigancho, Chaclacayo, Ate, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y La Molina, entre otros.