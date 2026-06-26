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Ciencia

Científicos descubrieron una posible relación entre la extracción de petróleo y la activación de terremotos

Un estudio sugiere que las perforaciones, que forman parte de la actividad extractiva, estarían detrás de varios temblores.

Alrededor de 100 temblores afectaron a una ciudad de Inglaterra y coincidieron con las actividades petroleras. Foto: iStock
Alrededor de 100 temblores afectaron a una ciudad de Inglaterra y coincidieron con las actividades petroleras. Foto: iStock
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Una serie de sismos sacudió el condado de Surrey, Inglaterra, entre 2018 y principios de 2019, y despertó la preocupación entre los habitantes. Los temblores, aunque de baja magnitud —entre 1,3 y 3,1 en la escala de Richter—, provocaron grietas en las viviendas de la ciudad de Newdigate, una zona donde no se habían registrado movimientos telúricos fuertes desde hacía décadas.

Los científicos examinaron la cercanía entre los epicentros y el pozo petrolero de la ciudad de Horse Hill para evaluar posibles vínculos entre la actividad extractiva y las sacudidas. En el estudio se aplicaron modelos matemáticos que compararon las fechas de bombeo con los registros sísmicos y hallaron coincidencias —aunque no concluyentes— entre los días de perforación y el patrón de los movimientos.

¿La extracción de petróleo produce los terremotos?

Según los investigadores, la actividad extractiva que puede inducir movimientos telúricos no es nueva, pero cada caso exige un análisis específico del terreno, la profundidad de los pozos y la geología local. En Surrey, se documentaron más de 100 sismos en menos de un año, lo que llevó a sospechar de una causa no natural.

El yacimiento petrolífero de Horse Hill fue descubierto en 2015. Foto: Invicta Kent Media/Shutterstock

El yacimiento petrolífero de Horse Hill fue descubierto en 2015. Foto: Invicta Kent Media/Shutterstock

"Existe un vínculo entre los terremotos y la extracción de petróleo, pero no podemos descartar que este vínculo sea una coincidencia, ya que no hay evidencia definitiva de causalidad directa", dijo Matthew Fox, coautor del estudio.

¿Cómo afecta la extracción de petróleo bajo tierra?

La remoción de fluidos del subsuelo genera cambios en la presión de los poros dentro de las capas rocosas. Esta alteración puede propagarse por kilómetros, dependiendo de la permeabilidad del terreno. A veces, incluso una leve variación en la presión puede desencadenar el deslizamiento de una falla geológica preexistente.

Los expertos del British Geological Survey indican que, en formaciones geológicas como las del condado de Surrey, estas ondas de presión podrían viajar en cuestión de días. Otros estudios sugieren que el efecto puede manifestarse incluso semanas después del inicio de la actividad.

¿Las empresas petroleras son responsables?

La compañía UK Oil & Gas (UKOG), operadora del pozo de Horse Hill, sostiene que los sismos no tienen relación con sus operaciones. En una declaración oficial, afirmó que "los informes del British Geological Survey concluyeron que los eventos estaban vinculados a una falla profunda, no relacionada con el sitio de extracción".

A pesar de esta postura, los científicos insisten en la necesidad de más datos. Por su parte, las autoridades locales revocaron los permisos para futuras operaciones en Surrey en octubre de 2024, en respuesta a la presión comunitaria y la incertidumbre científica.

En la actualidad, un proyecto similar en West Sussex enfrenta objeciones legales, en un contexto en el que cada vez más voces reclaman estudios geológicos y ambientales rigurosos antes de autorizar cualquier nueva perforación.

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