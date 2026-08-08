Este proyecto chino no solo aborda la energía para Beijing, sino que también lucha contra la desertificación, integrando tecnologías que retienen humedad. | Ilustración LR/NASA/ChatGPT

Este proyecto chino no solo aborda la energía para Beijing, sino que también lucha contra la desertificación, integrando tecnologías que retienen humedad. | Ilustración LR/NASA/ChatGPT

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China consolida un megaproyecto fotovoltaico en el desierto de Kubuqi, situado en Mongolia Interior. Esa franja masiva de paneles aprovecha la radiación solar constante y la topografía plana del terreno con el propósito de generar energía limpia masiva, una transformación del paisaje natural observable mediante imágenes satelitales que registran la rápida expansión de las instalaciones sobre las dunas.

Dentro de dicho corredor energético sobresale un parque solar con diseño de caballo al galope, perfectamente visible desde el espacio. Más allá de su valor estético, la estructura opera como una planta eléctrica funcional que simboliza el vínculo histórico de Ordos con la cultura ecuestre, distinción avalada oficialmente por "Guinness World Records".

La construcción de la Gran Muralla Solar de China se estima que comience en 2026 y se espera que entre en operación comercial en 2027. Foto: ORDC

¿Cómo impulsa China su masiva barrera fotovoltaica en el desierto de Kubuqi?

La megainstalación energética se erige al sur del río Amarillo, dentro del territorio municipal de Ordos. La proyección gubernamental abarca cerca de 400 kilómetros de longitud, un ancho medio de 5 kilómetros y una potencia pico de 100 gigavatios prevista para 2030. La agencia espacial NASA destaca que las prolongadas horas de sol, el terreno llano y la proximidad a polos industriales transforman esta zona en un lugar ideal para la producción limpia.

La infraestructura se ejecuta de forma gradual mediante diversos complejos interconectados. Destaca el parque fotovoltaico de Dalad, ideado en dos etapas para sumar 1 GW con una generación cercana a 2.000 millones de kWh al año. Asimismo, la plataforma oficial China Daily resalta la base de nuevas energías de Ordos centro-norte, cuya sección inicial entró en servicio en 2023 antes de integrar un gigavatio adicional a la red eléctrica.

El propósito trasciende la provisión energética hacia Beijing y sus alrededores para abordar la restauración ecológica local. Las estructuras elevadas bloquean las ráfagas eólicas, contienen la migración de dunas y generan la sombra requerida para retener humedad vegetal. El modelo implementa paneles bifaciales e irrigación por goteo con aguas tratadas de origen minero; por ello, los voceros estatales definen la estrategia como un “doble escudo” frente a la desertificación.

¿Por qué la planta solar Junma tiene forma de caballo y es visible desde el espacio?

La estación Junma, situada en Dalad Banner dentro del complejo solar de Kubuqi, resalta por su peculiar trazo ecuestre. Construida por SPIC Nei Mongol Energy y concluida en 2019, la obra integra un total de 196.320 módulos distribuidos a lo largo de 1,4 kilómetros cuadrados. Esta colosal estructura ostenta una marca oficial en el Guinness World Records tras coronarse como la mayor imagen conformada por paneles en el planeta.

El diseño rinde homenaje a la tradición de Mongolia Interior, donde la denominación oriental significa "caballo fino". Más allá de la estética, este parque fotovoltaico genera cerca de 2.000 millones de kWh anuales. De acuerdo con estimaciones de la NASA, tal volumen energético abastece el consumo de una población comprendida entre 300.000 y 400.000 habitantes.

Sobre la premisa "visible desde el espacio", la afirmación responde a fotografías captadas mediante los sensores OLI y OLI-2 de los satélites Landsat 8 y Landsat 9. Tras cotejar tomas de diciembre de 2017 y diciembre de 2024, el Observatorio de la Tierra verificó el acelerado despliegue tecnológico sobre el terreno antes calificado como "mar de muerte".