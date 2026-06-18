La onda sísmica de un megaterremoto de 9,0 de magnitud rebotó en el núcleo de la Tierra y habría desplazado a Japón

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Los científicos encontraron indicios de que una onda sísmica generada por el devastador terremoto de Tōhoku del 2011 viajó hasta las profundidades, rebotó en el límite del núcleo de la Tierra y regresó a la superficie, donde habría provocado un pequeño desplazamiento hacia el este en algunas zonas de Japón.

El estudio de la Universidad de Chicago analizó registros del sistema japonés GEONET y concluyó que algunas zonas del país se desplazaron entre 5 y 6 milímetros justo cuando la señal reflejada retornó desde el interior del planeta. Los resultados, publicados en la revista Science, plantean una posible nueva forma de activación de fallas después de los grandes terremotos.

¿Cómo fue el terremoto de Tōhoku en 2011?

El 11 de marzo del 2011, un terremoto de magnitud 9,0 sacudió la costa noreste de Japón. El sismo se produjo cuando la placa del Pacífico se deslizó bruscamente bajo la placa que sostiene el norte del archipiélago japonés. El evento generó un devastador tsunami y desencadenó el accidente nuclear de Fukushima Daiichi.

La enorme energía liberada produjo múltiples ondas sísmicas que atravesaron el planeta. Una de ellas, identificada como onda ScS, descendió 2.900 kilómetros hasta el límite entre el manto y el núcleo externo líquido de la Tierra. Desde esa frontera, la señal rebotó y emprendió el camino de regreso hacia la superficie.

La intensidad del terremoto permitió que esta señal apareciera con una claridad excepcional en los registros del sistema GNSS Earth Observation Network System (GEONET), una red de estaciones GPS de alta precisión distribuida por Japón. Además, la señal llegó a detectarse en China, un hecho poco habitual para este tipo de observaciones.

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Un pequeño desplazamiento en Japón tras el terremoto del 2011

Al revisar los datos, los investigadores observaron un comportamiento inesperado. Tras el paso de la onda sísmica, el terreno debería haber recuperado su posición original. Sin embargo, varias estaciones GPS mostraron un desplazamiento residual hacia el este.

El equipo examinó posibles errores en el procesamiento de datos y evaluó otras explicaciones, como deslizamientos submarinos o efectos asociados a la ruptura principal del terremoto. Ninguna hipótesis logró justificar completamente la anomalía detectada.

La coincidencia temporal llamó la atención de los especialistas. El pequeño movimiento apareció precisamente cuando la onda ScS regresó a Japón después de completar su recorrido hasta el límite del núcleo terrestre y volver a la superficie.

El hallazgo podría revelar una nueva fuente de riesgo sísmico después de los grandes terremotos

Los modelos elaborados por los científicos sugieren que la onda reflejada actuó como un impulso adicional sobre una falla que ya se encontraba sometida a enormes tensiones. Como consecuencia, se produjo un deslizamiento muy sutil, de apenas milímetros o centímetros, distribuido sobre una extensa zona entre las placas tectónicas.

Según las estimaciones del estudio, el fenómeno liberó una cantidad total de energía comparable a la de un terremoto de magnitud 7,5, aunque repartida en un área tan amplia que apenas generó nuevas sacudidas perceptibles.

Los autores consideran que, si futuras investigaciones confirman esta interpretación, se trataría del primer caso conocido de una reactivación de fallas provocada por una onda sísmica reflejada en la frontera entre el manto y el núcleo de la Tierra. El hallazgo también sugiere que los grandes terremotos podrían ocultar procesos complejos que todavía permanecen fuera del alcance de los modelos tradicionales de riesgo sísmico.