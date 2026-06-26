El fuego alcanzó parte del rostro y cuello de la menor. | Composición LR / Captura América

El fuego alcanzó parte del rostro y cuello de la menor. | Composición LR / Captura América

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Una escolar resultó con graves quemaduras en el rostro tras sufrir un accidente mientras participaba en una presentación artística en la I.E. María Parado de Bellido, ubicada en el sector de Unión Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín.

La víctima, de 14 años, desarrollaba junto a sus compañeros una representación de la tradicional danza de tijeras. Como parte del espectáculo, se incorporó la manipulación de fuego sin prever que este elemento alcanzaría su vestuario y terminaría afectando su cabello y la piel del rostro.

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Accidente quedó registrado

En imágenes que captaron el momento del incidente, se aprecia que la menor realizaba con normalidad su intervención artística. Sin embargo, todo cambió cuando llegó el momento de incluir el fuego como parte del espectáculo. La menor y otra de sus compañeras se posicionaron en el centro del patio escolar y soplaron con fuerza para encender el elemento inflamable.

La acción provocó la aparición inmediata de las llamas que, en el caso de la escolar, alcanzaron su sombrero y afectaron directamente el rostro y el cuello. El accidente generó momentos de tensión y obligó a paralizar la función, mientras varias personas se acercaban para intentar apagar el fuego.

Menor fue trasladada al hospital

Tras el hecho, la afectada fue llevada de emergencia al Hospital de Pichanaqui, donde se confirmó que presentaba quemaduras de segundo grado en el rostro. La estudiante permanece bajo observación médica debido a la complejidad de sus heridas.

La madre de la agraviada, Yurina Saez, pidió apoyo a las autoridades de salud para gestionar el traslado humanitario de su hija a Lima. Según indicó a América Noticias, el establecimiento médico local no cuenta con el soporte especializado para tratar de forma óptima este tipo de lesiones.

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