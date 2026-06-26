Los implicados fueron identificados por la víctima del asalto | Composición LR | Municipalidad de SMP

Los implicados fueron identificados por la víctima del asalto | Composición LR | Municipalidad de SMP

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Un hombre identificado como Jeferson Medina Almendra, quien habría desertado de la Marina de Guerra del Perú, fue capturado junto con un presunto cómplice luego de asaltar a mano armada a una joven en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Ambos fueron intervenidos por personal de Serenazgo y puestos a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.

Según informó la Municipalidad de San Martín de Porres, el hecho ocurrió alrededor de la medianoche en el cruce de la avenida Perú con el jirón Huancayo. De acuerdo con la denuncia, los dos sujetos descendieron de un mototaxi y, utilizando un arma de fuego, interceptaron a una joven para despojarla de S/5.000 en efectivo, su teléfono celular y otras pertenencias.

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Captura de los implicados

Tras el asalto, agentes del Serenazgo activaron un plan cerco que permitió ubicar el mototaxi en la cuadra 38 del jirón Huancavelica. En el interior del vehículo se encontraban Medina Almendra y Jhonatan Alfaro Chumpitaz, quienes fueron intervenidos y trasladados a la comisaría de Barboncitos.

El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, destacó la rápida intervención del personal municipal, pese a que los sospechosos portaban un arma de fuego.

"Una vecina que transitaba por la avenida fue asaltada a mano armada por dos peligrosos delincuentes, de los cuales uno de ellos es un exmarino que se pasó al bando de la delincuencia. Sin embargo, nuestros serenos, pese al peligro que representaba que estuvieran armados, lograron capturarlos", declaró el burgomaestre.

Víctima reconoció a los detenidos

Horas después de la intervención, la joven agraviada acudió a la comisaría de Barboncitos, donde reconoció a ambos detenidos como los presuntos responsables del robo.

Las autoridades policiales iniciaron las diligencias para determinar la participación de los intervenidos en este y otros hechos delictivos, mientras el Ministerio Público evaluará las acciones legales correspondientes.

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