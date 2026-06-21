Sicario acribilla a promotor de eventos frente a sus familiares en la av. Perú, en San Martín de Porres

La víctima fue acribillada frente a su vivienda. No descartan que se trate de un caso de extorsión. | Composición LR

La víctima fue acribillada frente a su vivienda. No descartan que se trate de un caso de extorsión. | Composición LR

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Un promotor de espectáculos musicales fue asesinado a balazos en el distrito de San Martín de Porres. La víctima, identificada como Jan Carlo Orlandini Cahuas, fue atacada por un sicario que descendió de una motocicleta y disparó contra él a pocos metros de su vivienda.

El crimen ocurrió pasadas las 9.00 p. m. en el cruce del jirón Riobamba y el pasaje El Carmen, en la cuadra 13 de la avenida Perú, durante este fin de semana. Según las primeras investigaciones policiales, Orlandini Cahuas conversaba con familiares y amigos frente a un establecimiento de venta de licores cuando fue sorprendido por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta lineal.

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De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, el pasajero del vehículo descendió armado con un revólver y efectuó dos disparos directos contra el organizador de eventos. Tras el ataque, ambos delincuentes huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Los familiares y amigos de la víctima intentaron auxiliarlo mientras permanecía tendido sobre la vereda. Asimismo, los testigos alertaron a los servicios de emergencia; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, la muerte de Orlandini Cahuas fue confirmada pocos minutos después.

Vecinos denuncian inseguridad en la zona

El atentado ocurrió en una zona considerada por los residentes como uno de los puntos con mayor incidencia delictiva del distrito. Los vecinos señalaron que, pese a estar cerca de la sede principal de la Municipalidad de San Martín de Porres, existe una constante ausencia de patrullaje preventivo.

Además, las cámaras de seguridad instaladas en el sector captaron la ruta de escape utilizada por los presuntos sicarios, imágenes que ya analizan los investigadores para identificar a los responsables.

Depincri investiga posible móvil extorsivo

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), cuyos agentes iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Entre las hipótesis que maneja la Policía Nacional figura la posible participación de una organización criminal dedicada a la extorsión en Lima Norte. Los investigadores no descartan que el asesinato esté relacionado con amenazas previas o con el cobro ilegal de cupos.

Como parte de las pesquisas, los agentes recogieron las declaraciones de los acompañantes de la víctima y revisan la información contenida en sus redes sociales. Asimismo, peritos de criminalística realizaron el levantamiento de evidencias en la escena del crimen.

Por disposición del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado a la morgue central para la necropsia de ley, que permitirá determinar la trayectoria de los proyectiles y aportar mayores elementos a la investigación fiscal. Las autoridades buscan establecer si Jan Carlo Orlandini Cahuas había recibido amenazas antes del atentado que acabó con su vida.

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