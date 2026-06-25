El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha activado su unidad especializada USAR. | Foto: composición LR/ Difusión

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En el contexto del doble terremoto en Venezuela, con magnitudes superiores a 7 y que ha dejado más de 160 fallecidos y alrededor de 1,000 heridos, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha activado su unidad especializada USAR. Un total de 40 bomberos se mantienen listos para ser movilizados en una eventual misión internacional de apoyo en labores de búsqueda y rescate urbano en zonas afectadas por el colapso de estructuras.

El equipo peruano permanece en fase de preparación operativa a la espera de la solicitud oficial de asistencia humanitaria por parte de las autoridades venezolanas. Según información brindada por Mario Mark, líder de la unidad USAR, la intervención se concretaría únicamente bajo coordinación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entidad encargada de gestionar el despliegue de ayuda internacional en representación del Estado peruano.

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“Nosotros ya estamos en una fase de preparación esperando la solicitud oficial del país afectado para atender la ayuda humanitaria. Si llega la solicitud y podemos movilizarnos, tenemos ahorita 40 personas en lista para movilizarlas”, detalló en una entrevista con RPP.

La Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha sido puesta en condición de alerta tras el doble terremoto en Venezuela.

Equipo USAR peruano en estado de preparación para misión internacional

La unidad de búsqueda y rescate urbano del Cuerpo General de Bomberos del Perú ha sido activada en fase de preparación ante la emergencia registrada en territorio venezolano. Este grupo especializado está conformado por rescatistas entrenados para intervenir en escenarios de alto riesgo, donde el acceso a víctimas atrapadas requiere técnicas avanzadas y manejo de estructuras inestables.

El contingente cuenta con certificación internacional que respalda su participación en operaciones fuera del país bajo estándares de respuesta en desastres. Su preparación incluye el uso de herramientas de perforación, sistemas de detección de vida bajo concreto y apoyo de canes entrenados para ubicar personas en zonas de difícil acceso.