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Estados Unidos emitió alerta de tsunami en el Caribe tras terremoto de magnitud 7,2 que sacudió Venezuela

Según el USGS, el epicentro del sismo se localizó aproximadamente a 280 kilómetros al oeste de Caracas, lo que provocó que el movimiento fuera percibido en gran parte del país.

El terremoto de magnitud 7,1 provocó que Estados Unidos emitiera una alerta de tsunami.
El terremoto de magnitud 7,1 provocó que Estados Unidos emitiera una alerta de tsunami.
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Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este miércoles la costa central de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Minutos después, un segundo movimiento telúrico aún más fuerte, de magnitud 7,5, se registró en la misma zona, generando alarma entre la población y provocando daños materiales en distintas ciudades del país.

El movimiento telúrico generó una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, según informó el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos. El aviso fue emitido a las 6.40 p. m. (hora local), luego de que el sismo fuera registrado cerca de las costas venezolanas.

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Alerta de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes

Tras el terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia preventiva para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. El aviso fue activado a las 6.40 p. m., mientras los especialistas monitoreaban posibles variaciones en el nivel del mar generadas por el sismo.

Las autoridades continúan evaluando el riesgo potencial para las zonas costeras del Caribe y recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

¿Dónde ocurrió el terremoto?

De acuerdo con el USGS, el primer terremoto ocurrió a las 18:04 hora local y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado Yaracuy, aproximadamente a 280 kilómetros al oeste de Caracas.

Poco después se registró una réplica casi inmediata, pero de mayor intensidad. El segundo movimiento alcanzó una magnitud de 7,5 y se localizó cerca del municipio de Yumare, al norte del primer epicentro.

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Pánico y evacuaciones en Caracas

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que los movimientos telúricos fueron percibidos en los estados de Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Miranda, La Guaira y el Distrito Capital.

Miles de ciudadanos reportaron haber sentido fuertes sacudidas, lo que provocó evacuaciones preventivas en viviendas, centros comerciales, oficinas y edificios públicos.

En redes sociales comenzaron a difundirse videos que muestran a personas abandonando inmuebles mientras sonaban alarmas y se registraban cortes temporales de energía en algunas zonas.

El antecedente del terremoto de 2018

El evento recordó al terremoto de magnitud 7,3 registrado en agosto de 2018 en el estado Sucre. Aquel sismo fue uno de los más fuertes de las últimas décadas en Venezuela y se sintió en al menos 10 países de la región, incluidos Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Las autoridades venezolanas y organismos internacionales continúan evaluando la situación para determinar el alcance del reciente movimiento sísmico y descartar riesgos adicionales para la población.

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