HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Francis Allison reta a López Aliaga tras revelarse que trenes no fueron donados: "Te toca dar la cara"

Allison desafió a López Aliaga a explicar el costo real de los trenes adquiridos en California, enfatizando que la ciudadanía merece transparencia en este tema.

Allison criticó a López Aliaga tras declaraciones del ministro de Transportes | Composición: LR.
Allison criticó a López Aliaga tras declaraciones del ministro de Transportes | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, mandó un mensaje a Rafael López Aliaga, su rival en la carrera electoral. El alcalde de Magdalena señaló que López Aliaga debe responder por la adquisición de los trenes para la ruta Lima-Chosica, traídos desde California. Allison hizo hincapié en que esta adquisición no habría sido gratuita, tal como señaló el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Rafael Rey.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Rafael, hoy te toca dar la cara. Durante meses le dijiste a Lima que los trenes eran donados. Hoy sabemos que fueron comprados. No te escondas detrás de tecnicismos. Dile a Lima cuánto pagamos y por qué dijiste que eran donados. Los limeños no somos tontos. Explica la verdad”, indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).

TE RECOMENDAMOS

ROSPIGLIOSI DENUNCIA A JUECES POR INAPLICAR LEY DE IMPUNIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra”

lr.pe

Hasta el momento, el exalcalde de Lima no ha respondido a los señalamientos hechos por Allison en su cuenta de X. Por la misma red social, López Aliaga se limitó a compartir publicaciones que contestaban a los dichos de Allison y Rey.

Además, la Municipalidad Metropolitana de Lima respondió a Rey diciendo que los trenes responden a una adquisición y no a una donación, y señaló que el proceso fue autorizado por el Jurado Nacional de Elecciones. La comuna cuestionó las recientes declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones. La MML convocó al MTC a una reunión técnica para brindar detalles y evitar perjuicios en la confianza ciudadana y en las relaciones diplomáticas y comerciales del Perú.

PUEDES VER: JNJ rechaza posible suspensión de sus miembros y asegura que el CAL "carece de competencia" en sus funciones

lr.pe

Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, precisó que las locomotoras y vagones adquiridos en Estados Unidos para Lima no fueron entregados gratuitamente, como se había señalado inicialmente. Según explicó, la Municipalidad Metropolitana de Lima concretó una compra de estas unidades a la empresa Caltrain y desembolsó varios millones de dólares por la operación.

PUEDES VER: Cámara de Diputados: Comisión de Ética suspende su instalación por tercera vez

lr.pe

Respecto a la posibilidad de utilizar los trenes para el traslado de pasajeros entre Lima y Chosica, el ministro advirtió que se requiere una importante inversión en infraestructura. De acuerdo con las cifras que mencionó, adecuar las condiciones necesarias para garantizar un servicio ferroviario seguro y eficiente demandaría alrededor de 500 millones de dólares.

Rey también aclaró que su sector no es el encargado de determinar si los vagones pueden ser puestos en funcionamiento. En ese sentido, señaló que ProInversión ya habría iniciado las evaluaciones correspondientes para establecer la viabilidad del proyecto y definir si estas unidades pueden incorporarse a un eventual servicio ferroviario.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Francis Allison manda indirecta a López Aliaga: "Yo no voy a renunciar nunca a un cargo que la gente me dé"

Francis Allison manda indirecta a López Aliaga: "Yo no voy a renunciar nunca a un cargo que la gente me dé"

LEER MÁS
Alcalde Francis Allison pasa incómodo momento tras frío comentario de Milagros Leiva en TV: "Creció sin papá, hay que decirlo"

Alcalde Francis Allison pasa incómodo momento tras frío comentario de Milagros Leiva en TV: "Creció sin papá, hay que decirlo"

LEER MÁS
Francis Allison critica candidatura de López Aliaga a teniente alcalde: "Es altamente irrespetuoso con los electores"

Francis Allison critica candidatura de López Aliaga a teniente alcalde: "Es altamente irrespetuoso con los electores"

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra”

Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML: “No fue una donación, fue una compra”

LEER MÁS
Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

Cámara del Senado: Fujimorismo presidirá la Comisión de Constitución y Renovación Popular Justicia y Derechos Humanos

LEER MÁS
Catherin Palomino admite proceso judicial con sobrino de Castillo y niega relación con el expresidente

Catherin Palomino admite proceso judicial con sobrino de Castillo y niega relación con el expresidente

LEER MÁS
Cámara de Diputados: Comisión de Ética suspende su instalación por tercera vez

Cámara de Diputados: Comisión de Ética suspende su instalación por tercera vez

LEER MÁS
Masacre de Castro Castro: Rospigliosi denuncia a 3 jueces que inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad y de Amnistía

Masacre de Castro Castro: Rospigliosi denuncia a 3 jueces que inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad y de Amnistía

LEER MÁS
Mininter: Designan a excandidato al Senado por Renovación Popular como viceministro de Orden Interno

Mininter: Designan a excandidato al Senado por Renovación Popular como viceministro de Orden Interno

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025