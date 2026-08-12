Francis Allison reta a López Aliaga tras revelarse que trenes no fueron donados: "Te toca dar la cara"

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Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, mandó un mensaje a Rafael López Aliaga, su rival en la carrera electoral. El alcalde de Magdalena señaló que López Aliaga debe responder por la adquisición de los trenes para la ruta Lima-Chosica, traídos desde California. Allison hizo hincapié en que esta adquisición no habría sido gratuita, tal como señaló el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Rafael Rey.

“Rafael, hoy te toca dar la cara. Durante meses le dijiste a Lima que los trenes eran donados. Hoy sabemos que fueron comprados. No te escondas detrás de tecnicismos. Dile a Lima cuánto pagamos y por qué dijiste que eran donados. Los limeños no somos tontos. Explica la verdad”, indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).

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Hasta el momento, el exalcalde de Lima no ha respondido a los señalamientos hechos por Allison en su cuenta de X. Por la misma red social, López Aliaga se limitó a compartir publicaciones que contestaban a los dichos de Allison y Rey.

Además, la Municipalidad Metropolitana de Lima respondió a Rey diciendo que los trenes responden a una adquisición y no a una donación, y señaló que el proceso fue autorizado por el Jurado Nacional de Elecciones. La comuna cuestionó las recientes declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones. La MML convocó al MTC a una reunión técnica para brindar detalles y evitar perjuicios en la confianza ciudadana y en las relaciones diplomáticas y comerciales del Perú.

Rafael Rey desmiente versión de López Aliaga sobre los trenes de la MML

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, precisó que las locomotoras y vagones adquiridos en Estados Unidos para Lima no fueron entregados gratuitamente, como se había señalado inicialmente. Según explicó, la Municipalidad Metropolitana de Lima concretó una compra de estas unidades a la empresa Caltrain y desembolsó varios millones de dólares por la operación.

Respecto a la posibilidad de utilizar los trenes para el traslado de pasajeros entre Lima y Chosica, el ministro advirtió que se requiere una importante inversión en infraestructura. De acuerdo con las cifras que mencionó, adecuar las condiciones necesarias para garantizar un servicio ferroviario seguro y eficiente demandaría alrededor de 500 millones de dólares.

Rey también aclaró que su sector no es el encargado de determinar si los vagones pueden ser puestos en funcionamiento. En ese sentido, señaló que ProInversión ya habría iniciado las evaluaciones correspondientes para establecer la viabilidad del proyecto y definir si estas unidades pueden incorporarse a un eventual servicio ferroviario.