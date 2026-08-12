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Catherin Palomino admite proceso judicial con sobrino de Castillo y niega relación con el expresidente

La parlamentaria cuestionó las acusaciones surgidas tras la difusión de supuestos chats y aseguró que su vínculo con el exmandatario responde únicamente a motivos políticos y profesionales.

Diputada habló sobre el expresidente en stream con José Domingo Pérez | Composición: l.R.
Diputada habló sobre el expresidente en stream con José Domingo Pérez | Composición: l.R.
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Responde. La diputada Catherin Palomino, representante de Juntos por el Perú, admitió que mantiene un proceso judicial contra Jaime Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo. Además, negó mantener una relación sentimental con el exmandatario. Todo esto en una conversación en el programa 'Mejor con Domingo', dirigido por el exfiscal José Domingo Pérez.

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"Es cierto. Yo tengo un tema judicial con el señor Jaime Vásquez Castillo. Pero la gente no se pregunta a qué se debe. (...) Yo he sido víctima de este miserable. Él me ha denigrado e insultado como mujer. Él no puede ponerse detrás de una pantalla a hablar alegremente. Esto no es de ahora, sino desde que se ha iniciado la campaña. Será un juez quien determine las responsabilidades", señaló.

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Las acusaciones contra Palomino por, presuntamente, mantener una relación sentimental con el exmandatario surgieron luego de la filtración de unos supuestos chats difundidos en un reportaje de Cuarto Poder y atribuidos a la diputada. En ellos, Palomino aseguraría ser la única pareja de Pedro Castillo ante un familiar del expresidente.

"Yo no tengo ninguna relación sentimental con el presidente Pedro Castillo Terrones. Mi única relación con él es porque yo he sido abogada de él. Lo otro es el proyecto político que nos une. Es un proyecto político que se gesta de acá a futuro, buscando formar nuevos líderes políticos. No tengo ninguna relación con Castillo, solo una relación teniendo en cuenta que él es líder de nuestra organización", apuntó.

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Castillo niega acusaciones

Pedro Castillo negó las acusaciones que surgieron a partir del reportaje de Cuarto Poder, donde se le señala de mantener una relación en secreto con la diputada Catherin Palomino. El exmandatario señaló que esto forma parte de una estrategia para manchar su imagen.

"La prensa amarilla, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear. Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear", señaló en su cuenta de X (antes Twitter).

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Otro de los puntos que tocó el reportaje fueron los constantes encuentros entre Palomino y Castillo en el penal de Barbadillo, donde el exmandatario permanece recluido. Otro informe periodístico señaló que otras figuras relacionadas con Juntos por el Perú también habrían acudido al centro penitenciario. Al respecto, Castillo criticó que se le cuestione por estas visitas.

“Las personas que me visitan en Barbadillo lo hacen eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídicos. Sin embargo, esta misma prensa guardó silencio años atrás, cuando en el penal de Barbadillo se realizaban ‘Consejos de Ministros’, ‘Juntas de Portavoces’, ‘reuniones de empresarios’ y ‘firmas de convenios’. ¿Quieren saber cuándo y quiénes fueron? Lo sabrán muy pronto”, apuntó.

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