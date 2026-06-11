Nueve distritos de Lima y Callao sufrirán cortes de luz de hasta 10 horas del 12 al 14 de junio: zonas y horarios

Consulta qué distritos de Lima sufrirán corte de luz programado este fin de semana. | Foto: composición LR

Consulta qué distritos de Lima sufrirán corte de luz programado este fin de semana. | Foto: composición LR

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Pluz Energía informó que, desde este viernes 12 de junio hasta el domingo 14 de junio, llevará a cabo cortes de luz programados en diversos sectores de Lima, Callao. Estas interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y reforzamiento de la red de distribución eléctrica.

De acuerdo con la empresa, las suspensiones del servicio serán temporales y, en sectores específicos, podrían extenderse hasta 10 horas según el cronograma de ejecución. Las restricciones alcanzarán a distritos como San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Ancón, Ventanilla, Pueblo Libre, Barranca (distrito de Pativilca), Lima, el Rímac y Breña.

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¿Qué distritos se verán afectadas por el corte de luz este 12 de junio?

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: Urb. Los Robles de Campoy (mzs. A, B, C, D, F), A.H. San Juan Pacheco de Campoy (mzs. A, B, B1, C), A.H. El Forestal (mzs. A, B, B1), Urb. Lotiz Campoy (mzs. A, B, C, E, F, G), A.H. Ricardo Palma (mzs. A, C, D), Asoc. Juntos Sí Podemos (mzs. B, F), Asoc. Compradores de Campoy 2da Etp. (mz. C).

Urb. Los Robles de Campoy (mzs. A, B, C, D, F), A.H. San Juan Pacheco de Campoy (mzs. A, B, B1, C), A.H. El Forestal (mzs. A, B, B1), Urb. Lotiz Campoy (mzs. A, B, C, E, F, G), A.H. Ricardo Palma (mzs. A, C, D), Asoc. Juntos Sí Podemos (mzs. B, F), Asoc. Compradores de Campoy 2da Etp. (mz. C). Horario del corte: 9:30 a.m. – 3:30 p.m.

Los Olivos

Zonas afectadas: Jr. El Calistemo (cdras. 9, 10), Jr. Tritoma (cdras. 8, 9, 10), Calle Las Fresas (cdras. 9, 10), Jr. Guandu (cdra. 39), Jr. Las Acacias (cdra. 8), Jr. El Amargón (cdra. 40), Calle El Abutillón (cdra. 38), Jr. Los Helenios (cdra. 40), Jr. Las Campanillas (cdra. 7), Jr. Las Hiedras (cdra. 8), Av. Las Palmeras (cdras. 38, 39, 40).

Jr. El Calistemo (cdras. 9, 10), Jr. Tritoma (cdras. 8, 9, 10), Calle Las Fresas (cdras. 9, 10), Jr. Guandu (cdra. 39), Jr. Las Acacias (cdra. 8), Jr. El Amargón (cdra. 40), Calle El Abutillón (cdra. 38), Jr. Los Helenios (cdra. 40), Jr. Las Campanillas (cdra. 7), Jr. Las Hiedras (cdra. 8), Av. Las Palmeras (cdras. 38, 39, 40). Horario del corte: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Ancón

Zonas afectadas: A.H. Las Esteras de Ancón (mzs. A al M), Asoc. Prog. Res. Manuel Polo Jiménez (mzs. A al F), A.H. Miguel Grau (mzs. R al Z).

A.H. Las Esteras de Ancón (mzs. A al M), Asoc. Prog. Res. Manuel Polo Jiménez (mzs. A al F), A.H. Miguel Grau (mzs. R al Z). Horario del corte: 8:30 a.m. – 6:00 p.m.

Ventanilla

Zonas afectadas: Otros Parque Porcino II (cod. catastro sublt 007697A).

Otros Parque Porcino II (cod. catastro sublt 007697A). Horario del corte: 8:00 a.m. – 5:30 p.m.

Pueblo Libre (Bloque 1)

Zonas afectadas: Av. Paso de los Andes (cdra. 6), Av. Bolívar (cdra. 6).

Av. Paso de los Andes (cdra. 6), Av. Bolívar (cdra. 6). Horario del corte: 11:30 a.m. – 4:30 p.m.

Pueblo Libre (Bloque 2)

Zonas afectadas: Calle Daniel A. Robles (cdras. 2, 3), Calle Moreyra y Riglos (cdra. 7), Calle Rodríguez de Mendoza (cdras. 2, 3), Av. Bolívar (cdra. 6), Av. Paso de los Andes (cdras. 5, 6), Calle José Payan (cdras. 5, 6), Urb. San Martín Pueblo Libre (psjes. B, C, D, F, H), Psje. Los Olivos (cdra. 1), Calle San Martín (cdra. 6).

Calle Daniel A. Robles (cdras. 2, 3), Calle Moreyra y Riglos (cdra. 7), Calle Rodríguez de Mendoza (cdras. 2, 3), Av. Bolívar (cdra. 6), Av. Paso de los Andes (cdras. 5, 6), Calle José Payan (cdras. 5, 6), Urb. San Martín Pueblo Libre (psjes. B, C, D, F, H), Psje. Los Olivos (cdra. 1), Calle San Martín (cdra. 6). Horario del corte: 10:00 a.m. – 3:00 p.m.

Barranca

Zonas afectadas: Jr. Huancavelica, Jr. Ayacucho, Jr. Moquegua, Jr. Apurímac, Jr. Cusco, Jr. Arequipa, Psj. Caraz y Psj. M. Bastidas (ubicados en el distrito de Pativilca).

Jr. Huancavelica, Jr. Ayacucho, Jr. Moquegua, Jr. Apurímac, Jr. Cusco, Jr. Arequipa, Psj. Caraz y Psj. M. Bastidas (ubicados en el distrito de Pativilca). Horario del corte: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Distritos afectados por el corte de luz el día sábado 13 de junio

Lima

Zonas afectadas: Pacasmayo / Av. Argentina (cdra. 4).

Pacasmayo / Av. Argentina (cdra. 4). Horario del corte: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: Cliente: PM1004.

Cliente: PM1004. Horario del corte: 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Rímac

Zonas afectadas: Urb. Ventura Rossi, Calle Buendia (cdra. 1), Jr. Antares Norte (cdras. 2, 3, 4, 5), Jr. Antares Sur (cdras. 3, 4), Av. Felipe Arancibia (cdras. 3, 4), Av. Guardia Republicana (cdras. 8, 9, 10, 11, 12).

Urb. Ventura Rossi, Calle Buendia (cdra. 1), Jr. Antares Norte (cdras. 2, 3, 4, 5), Jr. Antares Sur (cdras. 3, 4), Av. Felipe Arancibia (cdras. 3, 4), Av. Guardia Republicana (cdras. 8, 9, 10, 11, 12). Horario del corte: 9:00 a.m. – 7:00 p.m.

¿Qué zonas serán afectadas por el corte de luz del domingo 14 de junio?

Breña