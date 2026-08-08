'Separada, pero nunca sola': fecha de estreno, tráiler, reparto y todo lo que debes saber sobre la nueva película peruana

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'Separada, pero nunca sola' presentó su afiche oficial y dio inicio a la cuenta regresiva para su estreno nacional. La nueva película peruana llegará a los cines de todo el país en menos de un mes, con una propuesta que combina humor, aventuras y amistad femenina.

Dirigida por Ani Alva Helfer, la cinta fue rodada durante varias semanas en distintos paisajes de la región San Martín. La producción también contó con actores y habitantes de Tarapotoseleccionados mediante un casting masivo, una participación que, según la producción, aportó naturalidad y autenticidad a las escenas.

'Separada, pero nunca sola' película: ¿cuándo se estrena?

La película 'Separada, pero nunca sola' se estrenará el 3 de septiembre del 2026 en cines de todo el país. La presentación de su afiche oficial marca uno de los últimos pasos antes de su llegada a la cartelera nacional.

Afiche oficial de 'Separada, pero nunca sola'.

La producción apuesta por mostrar los paisajes de la Amazonía peruana y aprovechar el entorno de Tarapoto como parte importante de su propuesta visual. La cercanía de la comunidad local también tuvo un papel destacado durante el rodaje.

¿De qué trata la película 'Separada, pero nunca sola'?

La película presenta a Isabel, una mujer que intenta reconstruir su vida después de una separación y que encuentra refugio en su trabajo dentro de un singular hotel situado en medio de la selva. Su rutina da un giro inesperado cuando aparece un médico encantador que despierta su interés, justo cuando su expareja decide volver a buscarla.

Ante la insistencia de su exesposo y con la intención de dejar atrás esa etapa, Isabel pone en marcha una estrategia poco convencional: hacerle creer que ya inició un nuevo romance. Pero la mentira pronto adquiere dimensiones inesperadas y la envuelve en una serie de situaciones, secretos y momentos divertidos que pondrán a prueba sus planes.

En medio de este enredo sentimental, la protagonista tendrá que enfrentarse a aquello que dejó pendiente y descubrir que una separación no necesariamente representa el final de una historia. Para Isabel, comenzar de nuevo podría convertirse en la oportunidad que necesitaba para recuperar el control de su vida.

Reparto de 'Separada, pero nunca sola'

El elenco está encabezado por Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso, Armando Machuca, Nicolás Galindo y Ximena Palomino. A ellos se suma un grupo de actores y participantes de la región San Martín.

La película está dirigida por Ani Alva Helfer, quien reúne a figuras reconocidas y talentos locales en una comedia que busca destacar tanto su propuesta humorística como la belleza de la Amazonía peruana.