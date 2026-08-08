HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

'Separada, pero nunca sola': fecha de estreno, tráiler, reparto y todo lo que debes saber sobre la nueva película peruana

'Separada, pero nunca sola' llegará a los cines el 3 de septiembre. La película peruana, dirigida por Ani Alva Helfer, fue rodada en Tarapoto y reúne a Emilia Drago, Nicolás Galindo y un destacado elenco local.

'Soltera, pero nunca sola' tendrá como protagonistas a Nicolás Galindo y Emilia Drago. Foto: Difusión
'Soltera, pero nunca sola' tendrá como protagonistas a Nicolás Galindo y Emilia Drago. Foto: Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

'Separada, pero nunca sola' presentó su afiche oficial y dio inicio a la cuenta regresiva para su estreno nacional. La nueva película peruana llegará a los cines de todo el país en menos de un mes, con una propuesta que combina humor, aventuras y amistad femenina.

Dirigida por Ani Alva Helfer, la cinta fue rodada durante varias semanas en distintos paisajes de la región San Martín. La producción también contó con actores y habitantes de Tarapotoseleccionados mediante un casting masivo, una participación que, según la producción, aportó naturalidad y autenticidad a las escenas.

PUEDES VER: 'Amigo, por ahí no es': lanzan el teaser oficial de la película peruana con Miranda Capurro como protagonista

lr.pe

'Separada, pero nunca sola' película: ¿cuándo se estrena?

La película 'Separada, pero nunca sola' se estrenará el 3 de septiembre del 2026 en cines de todo el país. La presentación de su afiche oficial marca uno de los últimos pasos antes de su llegada a la cartelera nacional.

Afiche oficial de 'Separada, pero nunca sola'.

Afiche oficial de 'Separada, pero nunca sola'.

La producción apuesta por mostrar los paisajes de la Amazonía peruana y aprovechar el entorno de Tarapoto como parte importante de su propuesta visual. La cercanía de la comunidad local también tuvo un papel destacado durante el rodaje.

PUEDES VER: Cine peruano: la disminución de la producción de documentales y el Colegio de Artistas

lr.pe

¿De qué trata la película 'Separada, pero nunca sola'?

La película presenta a Isabel, una mujer que intenta reconstruir su vida después de una separación y que encuentra refugio en su trabajo dentro de un singular hotel situado en medio de la selva. Su rutina da un giro inesperado cuando aparece un médico encantador que despierta su interés, justo cuando su expareja decide volver a buscarla.

Ante la insistencia de su exesposo y con la intención de dejar atrás esa etapa, Isabel pone en marcha una estrategia poco convencional: hacerle creer que ya inició un nuevo romance. Pero la mentira pronto adquiere dimensiones inesperadas y la envuelve en una serie de situaciones, secretos y momentos divertidos que pondrán a prueba sus planes.

En medio de este enredo sentimental, la protagonista tendrá que enfrentarse a aquello que dejó pendiente y descubrir que una separación no necesariamente representa el final de una historia. Para Isabel, comenzar de nuevo podría convertirse en la oportunidad que necesitaba para recuperar el control de su vida.

PUEDES VER: 'La mena y anisilla' llega a los cines: cortometraje peruano animado promueve la salud visual infantil

lr.pe

Reparto de 'Separada, pero nunca sola'

El elenco está encabezado por Emilia Drago, Joaquín de Orbegoso, Armando Machuca, Nicolás Galindo y Ximena Palomino. A ellos se suma un grupo de actores y participantes de la región San Martín.

La película está dirigida por Ani Alva Helfer, quien reúne a figuras reconocidas y talentos locales en una comedia que busca destacar tanto su propuesta humorística como la belleza de la Amazonía peruana.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Actriz Lin Shaye causa furor en su llegada a Lima por el estreno de 'La noche del demonio 6'

Actriz Lin Shaye causa furor en su llegada a Lima por el estreno de 'La noche del demonio 6'

LEER MÁS
‘Los Supersónicos’ regresan con una película live action y Jim Carrey será el protagonista

‘Los Supersónicos’ regresan con una película live action y Jim Carrey será el protagonista

LEER MÁS
Película ‘La Momia 4’ sorprende con el regreso de dos personajes clásicos junto a Brendan Fraser y Rachel Weisz

Película ‘La Momia 4’ sorprende con el regreso de dos personajes clásicos junto a Brendan Fraser y Rachel Weisz

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aquaman: James Wan planea una miniserie del personaje

Aquaman: James Wan planea una miniserie del personaje

LEER MÁS
Al Pacino cazará nazis en ‘Hunters’, la nueva serie de Jordan Peele

Al Pacino cazará nazis en ‘Hunters’, la nueva serie de Jordan Peele

LEER MÁS
Estos son los actores que forman parte de la nueva versión de ‘Rubí’

Estos son los actores que forman parte de la nueva versión de ‘Rubí’

LEER MÁS
Star Wars 9: Kylo Ren habla con Darth Vader y Snoke en último tráiler [VIDEO]

Star Wars 9: Kylo Ren habla con Darth Vader y Snoke en último tráiler [VIDEO]

LEER MÁS
"Transformers 7": ¿quién es el profesor cusqueño que dio vida al curaca Amaru en la película?

"Transformers 7": ¿quién es el profesor cusqueño que dio vida al curaca Amaru en la película?

LEER MÁS
Pasión de gavilanes 2: ¿qué debe tener un vaquero, según los nuevos gavilanes?

Pasión de gavilanes 2: ¿qué debe tener un vaquero, según los nuevos gavilanes?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025