Poder Judicial ratifica 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’

Moreno fue extraditado de Paraguay en enero de 2026. | Composición LR / Poder Judicial / Kevin García

Moreno fue extraditado de Paraguay en enero de 2026. | Composición LR / Poder Judicial / Kevin García

Continuará en la cárcel. El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la orden de 36 meses de prisión preventiva que se impuso en febrero pasado contra Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', sindicado por el Ministerio Público como el cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

El procesado es investigado por los delitos de sicariato, extorsión, homicidio y otros. Durante las audiencias, el fiscal superior Roy Aldo Esteban Huamán, de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Ventanilla, en Lima Noroeste, acreditó la existencia de una vinculación directa entre Moreno y los miembros del grupo criminal.

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Argumentos para la ratificación de la medida

Entre los elementos presentados por el representante fiscal, figura un acta del año 2025 en la que un policía reportó que el investigado mantuvo comunicación con un presunto colaborador encargado de coordinar cobros ilegales a transportistas en Lima Norte, exigiendo la entrega de dinero producto de extorsiones.

El funcionario también sostuvo que Moreno no acreditó responsabilidad ni arraigo laboral, por lo que —según explicó— el peligro de obstaculización es real ante la capacidad de la organización criminal para infundir miedo y asesinar opositores. Además, resaltó que el imputado estuvo fuera del país y no mostró voluntad de someterse a la justicia peruana, lo que fue interpretado como una conducta elusiva que refuerza el riesgo de fuga.

¿Dónde se encuentra cumpliendo prisión el 'Monstruo'?

Con esta decisión, el presunto cabecilla de Los Injertos del Cono Norte tendrá que permanecer recluido en la Base Naval del Callao, a donde fue trasladado tras ser extraditado desde Paraguay el 28 de enero. El 9 de febrero, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla, dispuso la prisión preventiva en su contra mientras se desarrollan las investigaciones.

Entre los delitos que la Fiscalía atribuye al 'Monstruo' se incluyen:

Organización criminal: Por dirigir y coordinar actividades delictivas de la banda.

Extorsión agravada: Mediante cobros ilegales de cupos a comerciantes, transportistas y empresarios.

Secuestro agravado: Por hechos violentos en los que se retuvo ilegalmente a personas.

Sicariato y homicidio: Por supuesta implicación en asesinatos vinculados a la actividad de la banda.

Dentro de la investigación, para respaldar estos cargos, el Ministerio Público presentó informes financieros y de inteligencia, que habrían identificado transferencias y movimientos de dinero por varios millones de soles sin justificación legal, presuntamente derivados de las extorsiones.

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