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Sociedad

Atacan a tiros a sujeto vinculado al 'Jorobado' mientras recogía a su hija del colegio en Carabayllo

Su esposa fue asesinada en septiembre de 2025, en un crimen similar. La Policía investiga si el atentado está vinculado a disputas criminales en Lima Norte.

Éder Alexander Santos, esposo de Siomara Mireya Flores, fue atacado por un sicario en Carabayllo. Resultó gravemente herido tras recibir más de cinco balazos mientras recogía a su hija.
Éder Alexander Santos, esposo de Siomara Mireya Flores, fue atacado por un sicario en Carabayllo. Resultó gravemente herido tras recibir más de cinco balazos mientras recogía a su hija. | Difusión
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Éder Alexander Santos, esposo de Siomara Mireya Flores —mujer asesinada en septiembre del año pasado en Comas—, fue atacado a balazos por un sicario la tarde de este miércoles en la calle Túpac Amaru, cuadra 6, en Carabayllo, a pocos metros de la avenida Santo Domingo. El hombre resultó gravemente herido y permanece internado en el Hospital Sergio Bernales.

De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad y el reporte de testigos, Santos acababa de recoger a su pequeña hija de un colegio ubicado a media cuadra del lugar cuando fue interceptado por un sujeto con casco de motociclista que le disparó más de 5 veces en plena vía pública.

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Vecino herido tras ataque en Carabayllo

Al notar la presencia del atacante, la víctima intentó huir junto a la menor. Durante la desesperada fuga, la niña cayó al suelo, mientras el sicario seguía a Santos a balazos hasta dejarlo tendido en la puerta de una bodega de la zona.

Durante el ataque, un vecino también resultó herido por una bala perdida que impactó en una de sus manos. Ambos fueron auxiliados por residentes y agentes policiales, quienes los trasladaron de emergencia al Hospital Sergio Bernales. Según se informó, el vecino se encuentra fuera de peligro.

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Esposa fue ultimada meses atrás en Comas

La Policía investiga si el atentado estaría relacionado con una presunta disputa criminal por el control de Lima Norte entre bandas vinculadas a alias 'El Monstruo', 'El Jorobado' y 'Loco Joe'.

Cabe recordar que la esposa de Santos, Siomara Mireya Flores, fue asesinada en septiembre de 2025 en la avenida Los Incas, en Comas, en un crimen que también fue atribuido a una presunta guerra entre organizaciones criminales de la zona.

Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron hasta la escena del atentado para iniciar las diligencias e identificar al responsable.

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