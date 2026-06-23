Roberto Sánchez anuncia que no reconocerá el gobierno de Keiko Fujimori y convoca a nueva marcha

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"Nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori", señaló Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, señaló durante una conferencia de prensa que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El candidato acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de modificar las leyes para favorecer a Fujimori e indicó que defenderá la voluntad de los más de 9 millones de ciudadanos que votaron por él.

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