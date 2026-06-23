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Roberto Sánchez anuncia que no reconocerá el gobierno de Keiko Fujimori y convoca a nueva marcha

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, señaló que su agrupación no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori, tras denunciar irregularidades en el conteo de votos del extranjero. Además, convocó a la ciudadanía a una movilización nacional para este sábado 27 de junio.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú | Difusión
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"Nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori", señaló Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, señaló durante una conferencia de prensa que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El candidato acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de modificar las leyes para favorecer a Fujimori e indicó que defenderá la voluntad de los más de 9 millones de ciudadanos que votaron por él.

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