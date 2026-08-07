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Fiscalía inicia investigación contra bachiller de Psicología por agredir a menor de 11 años con autismo en Surco

La denuncia fue presentada por la madre del menor, quien afirmó que las cámaras registraron el comportamiento violento de Almenara durante su cuidado terapéutico.

El caso es manejado por la Tercera Fiscalía Transitoria Corporativa Especializada en Violencia, y se están tomando medidas de protección para el menor, mientras se recogen declaraciones.
El caso es manejado por la Tercera Fiscalía Transitoria Corporativa Especializada en Violencia, y se están tomando medidas de protección para el menor, mientras se recogen declaraciones. | Foto: composición LR
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La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Pamela Almenara Loayza por la presunta agresión física y psicológica contra un niño de 11 años con trastorno del espectro autista (TEA), en un hecho denunciado en el distrito de Surco, Lima. La mujer, bachiller en Psicología, se encontraba a cargo del menor para reforzar las terapias que recibía.

El caso es investigado por la Tercera Fiscalía Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, a través del Primer Despacho. El fiscal provincial José Luis Huarhua Ortiz está a cargo de las diligencias urgentes y también gestiona las medidas de protección correspondientes para el niño.

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Fiscalía dispone diligencias tras denuncia por agresión a menor con autismo en Surco

Como parte de las primeras acciones, el Ministerio Público ordenó recoger las declaraciones de la madre denunciante y de los testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido. También se dispuso revisar las grabaciones de las cámaras instaladas en el lugar donde habría ocurrido la presunta agresión.

Las diligencias incluyen además la programación de evaluaciones psicológicas. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos denunciados y reunir los elementos necesarios para esclarecer el caso, según informó el Ministerio Público.

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La denuncia fue presentada por la madre del menor, quien afirmó que las cámaras de seguridad de la vivienda registraron el momento en que la bachiller habría tenido un comportamiento violento con su hijo. De acuerdo con su versión, primero le comunicaron que el niño había presentado una crisis, pero posteriormente revisó las imágenes y consideró que estas no coincidían con lo que le habían informado.

Fiscalía dispone diligencias contra Pamela Almenara tras denuncia por agresión a menor con autismo.

Fiscalía dispone diligencias contra Pamela Almenara tras denuncia por agresión a menor con autismo.

Centro Psicológico SER niega vínculo con Pamela Almenara y se desvincula del caso

La directora del Centro Psicológico SER, Mariela Huertas del Corral, aclaró que Pamela Almenara Loayza no integra ni ha integrado el equipo de profesionales de dicha institución. La representante también descartó que el centro mantenga algún vínculo laboral o profesional con la investigada.

Según la información proporcionada por la madre, Almenara había sido contratada de manera particular para apoyar el proceso terapéutico del menor, tanto en relación con las actividades de su centro educativo como con las sesiones realizadas junto a sus especialistas.

La denunciante también sostuvo que, mientras permanecía con el niño en el área de juegos, la bachiller habría estado utilizando su celular y que en otro momento habría empleado un vape frente al menor, quien, según su madre, es alérgico. Estos hechos forman parte del contexto expuesto por la denunciante mientras la Fiscalía continúa con las diligencias preliminares.

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