Junín: más de 1.500 atenciones médicas en primer día de jornada del Minsa Móvil para afectados por sismos
El Minsa continúa su labor tras un nuevo sismo en Chupaca, reportado el 7 de agosto, y recomienda tener medidas de seguridad ante la actividad sísmica en la zona.
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El Ministerio de Salud (Minsa) realizó este viernes 7 de agosto una jornada de atención médica en el anexo de Carhuapaccha, distrito de Chupuro, provincia de Huancayo, región Junín, mediante la estrategia Minsa Móvil. La intervención busca atender a la población de esta zona, afectada por la actividad sísmica registrada en los últimos días.
La atención se desarrolla en el centro comunal de Carhuapaccha, donde durante el primer día se contabilizaron 1.525 atenciones en distintas especialidades. La campaña permanecerá en la zona hasta el 12 de agosto y contempla servicios como medicina general, pediatría, ginecología, psicología, nutrición, oftalmología y laboratorio, entre otros.
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Minsa Móvil brinda más de 1.500 atenciones médicas en Carhuapaccha
Las carpas instaladas por el Minsa permiten que los habitantes accedan a atención especializada sin desplazarse fuera de la localidad. Entre los servicios disponibles también figuran dermatología, otorrinolaringología, medicina interna, geriatría, odontopediatría y medicina familiar.
En el primer día de actividades se alcanzó un total de 1.525 atenciones. La jornada continuará hasta el miércoles 12 de agosto, mientras que el horario se ajustará según la demanda registrada entre los pobladores. Además, el sábado 8 de agosto se realizará una nueva intervención en Huariscas para ampliar la atención a otras familias afectadas.
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Junín no para de temblar: sismo de magnitud 4,4 se registró en Chupaca
Un nuevo movimiento telúrico fue reportado este viernes 7 de agosto en la región Junín. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ocurrió a las 18:11 horas y alcanzó una magnitud de 4,4. El epicentro fue localizado a 19 kilómetros al sur de Chupaca, a una profundidad de 11 kilómetros, con una intensidad de III-IV en la escala de Mercalli.
El evento ocurrió un día después de otro sismo de magnitud 5,0 registrado en la provincia de Chupaca. Ese movimiento dejó 15 personas heridas y más de 100 viviendas inhabitables, además de daños en carreteras e infraestructura. También se reportaron derrumbes y caída de rocas en algunos sectores, que dificultaron el tránsito por determinadas vías. Ante la continuidad de los movimientos telúricos, las autoridades recomiendan contar con una mochila de emergencia y mantener las medidas de seguridad.