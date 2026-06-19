De acuerdo con el monitoreo de cámaras de la Municipalidad de Lima, el tránsito se mantiene fluido, pero reducido en puntos como la av. Abancay y la av. Grau cruce con la av. Paseo de la República. En tanto, en el jr. de la Unión y jr. Conde de Superunda no se observa casi el fluido de vehículos.

Puede ver el monitoreo municipal en tiempo real en este enlace.