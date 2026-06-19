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Congestión por el cierre del Centro Histórico HOY, en VIVO: minuto a minuto del tráfico en tiempo real por las restricciones de la Municipalidad de Lima

La disposición municipal que restringe el acceso al centro de la capital genera complicaciones en la ciudadanía. La medida fue adoptada ante una movilización convocada para este 19 de junio.

Restricción en el Centro de Lima
Restricción en el Centro de Lima | Composición LR
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La Municipalidad Metropolitana de Lima aplica una restricción temporal vehicular en el Centro Histórico ante una movilización anunciada para este viernes 19 de junio por simpatizantes de Juntos por el Perú a fin de “resguardar el voto ciudadano”, tras el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Sigue el minuto a minuto de las repercusiones que genera la medida municipal en la capital.


Congestión por el cierre del Centro Histórico HOY, en VIVO: minuto a minuto de las incidencias

13:47
19/6/2026

¿Cuál es el estado actual de las vías para acceder al Centro Histórico?

De acuerdo con el monitoreo de cámaras de la Municipalidad de Lima, el tránsito se mantiene fluido, pero reducido en puntos como la av. Abancay y la av. Grau cruce con la av. Paseo de la República. En tanto, en el jr. de la Unión y jr. Conde de Superunda no se observa casi el fluido de vehículos.

Puede ver el monitoreo municipal en tiempo real en este enlace.

 

13:44
19/6/2026

Ciudadanos reportan dificultades para acceder al Centro Histórico

Ante la disposición municipal que restringe el acceso vehicular en el Centro Histórico, diversos ciudadanos expusieron en redes sociales los problemas que afrontaron para movilizarse en esta zona la mañana de este 19 de junio.

13:36
19/6/2026

MTPE exhorta a aplicar teletrabajo y flexibilizar horarios

Ante las restricciones temporales al tránsito vehicular dispuestas en el Centro Histórico de Lima, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores de los sectores público y privado a priorizar el teletrabajo del 19 al 22 de junio, así como a otorgar tolerancia tanto para el ingreso como para la salida de la jornada laboral de aquellos trabajadores que se vean afectados.

13:29
19/6/2026

Cierre de avenidas y jirones en el Centro de Lima por MML

De acuerdo con la Municipalidad de Lima, el cierre de se produce dentro del perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de diciembre, Miguel Grau, los jirones Paruro, Amazonas y el contorno al río Rímac, desde las 00.00 horas del viernes 19 de junio hasta las 00.00 horas del lunes 22 de junio de 2026.

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