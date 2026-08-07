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¡Todo igualado! Universitario empató 1-1 ante Sporting Cristal en el estadio Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

En un partido muy peleado, Universitario igualó ante Sporting Cristal y dejó escapar la oportunidad de alcanzar el primer lugar de la tabla en el Torneo Clausura.

Universitario

Universitario

1
1

Sporting Cristal

Gianluca Lapadula anotó el gol de Universitario en el empate ante Sporting Cristal. Foto: Liga 1
Gianluca Lapadula anotó el gol de Universitario en el empate ante Sporting Cristal. Foto: Liga 1

MOMENTOS DESTACADOS

22:08
¡Goooooooooooool de Sporting Cristal!

Minuto 81: Yoshimar Yotún marca de penal y pone el empate. Universitario y Sporting Cristal igualan 1-1.

21:59
¡Goooooooooooool de Universitario!

Minuto 72: Apareció Gianluca Lapadula. Gran pase al 'Bambino', quien aprovecha con un cabezazo para marcar el primero. Universitario vence 1-0 a Sporting Cristal.

21:55
¡Gol anulado a Universitario!

Minuto 68: Matías Di Benedetto anotó de cabeza, pero estaba en posición adelantada.

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En su aniversario número 102, Universitario dejó escapar la chance de lograr una gran victoria ante su público. El cuadro crema igualó 1-1 ante Sporting Cristal en el estadio Monumental en un partido muy friccionado. Los goles llegaron en el segundo tiempo gracias a Gianluca Lapadula para el conjunto local y Yoshimar Yotún para los rimenses. Con este empate, ambos suman 7 puntos en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Universitario vs Sporting Cristal: resumen y goles

22:21
7/8/2026

¡Gracias por acompañarnos!

Damos por finalizada la transmisión del partido Universitario vs Sporting Cristal. Hasta una nueva oportunidad, lectores de La República Deportes.

22:21
7/8/2026

¡Final del partido!

Culminó el partido. Universitario y Sporting Cristal igualaron 1-1 por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

22:20
7/8/2026

Cambio en Sporting Cristal

Minuto 90+5: Maxloren Castro ingresa en reemplazo de Santiago González.

22:17
7/8/2026

Tarjeta amarilla en Sporting Cristal

Minuto 90+1: Catriel Cabellos es amonestado con tarjeta amarilla.

22:16
7/8/2026

Se juega el tiempo adicional

Minuto 90: El árbitro indica 5 minutos más de tiempo adicional en este segundo tiempo.

22:15
7/8/2026

Tarjeta amarilla en Universitario

Minuto 89: Adrián Quiroz es amonestado con tarjeta amarilla.

22:09
7/8/2026

Cambios en Universitario

Minuto 83: Ingresan Lisandro Alzugaray y Jorge Murrugarra. Se retiran en Jairo Concha y Juan Requena.

22:08
7/8/2026

¡Goooooooooooool de Sporting Cristal!

Minuto 81: Yoshimar Yotún marca de penal y pone el empate. Universitario y Sporting Cristal igualan 1-1.

22:06
7/8/2026

¡Penal para Sporting Cristal!

Minuto 78: Luego de la revisión en el VAR, el árbitro señala penal a favor de Sporting Cristal tras mano de Caín Fara en el área.

22:01
7/8/2026

Cambios en Sporting Cristal

Minuto 75: Ingresan Michael Hoyos y Catriel Cabellos. Se retiran Hernán Barcos y Leonardo Díaz.

22:01
7/8/2026

¡Casi llega el segundo!

Minuto 74: Álex Valera remató y su disparo pasó cerca del arco de Cristal.

21:59
7/8/2026

¡Goooooooooooool de Universitario!

Minuto 72: Apareció Gianluca Lapadula. Gran pase al 'Bambino', quien aprovecha con un cabezazo para marcar el primero. Universitario vence 1-0 a Sporting Cristal.

21:58
7/8/2026

Cambio en Universitario

Minuto 71: Ingresa Williams Riveros en reemplazo de Anderson Santamaría.

21:55
7/8/2026

¡Gol anulado a Universitario!

Minuto 68: Matías Di Benedetto anotó de cabeza, pero estaba en posición adelantada.

21:50
7/8/2026

Cambio en Sporting Cristal

Minuto 65: Ingresa Juan Manuel Cuesta en reemplazo de Gabriel.

21:41
7/8/2026

Segundo tiempo muy disputado

Minuto 54: Universitario y Sporting Cristal vienen disputando un partido muy friccionado en este segundo tiempo.

21:32
7/8/2026

Cambio en Sporting Cristal

Minuto 46: Ingresa Leandro Sosa en reemplazo de Juan González.

21:32
7/8/2026

¡Inició el segundo tiempo!

Ya se juega la segunda mitad del duelo entre Universitario y Sporting Cristal.

21:16
7/8/2026

¡Final del primer tiempo!

Culmina la primera mitad del duelo entre Universitario y Sporting Cristal. Empate sin goles.

21:16
7/8/2026

Se juega el tiempo adicional

Minuto 45: El árbitro señala 1 minuto más de tiempo adicional.

21:11
7/8/2026

Nuevo error en salida en Universitario

Minuto 40: Mala salida de Diego Romero, quien tuvo a los futbolistas de Sporting Cristal anticipando a la defensa. Hernán Barcos estuvo cerca de marcar el primero.

21:04
7/8/2026

¡La tuvo Valera!

Minuto 34: Gran pase de Gianluca Lapadula para Álex Valera, quien se desmarca para cabecear, pero Diego Enríquez contuvo sin ningún problema el balón.

21:00
7/8/2026

Tarjeta amarilla en Sporting Cristal

Minuto 29: Yoshimar Yotún es amonestado con tarjeta amarilla.

20:53
7/8/2026

Universitario insiste en ataque

Minuto 22: El cuadro local intenta en ataque con jugadas rápidas para Valera y Lapadula.

20:45
7/8/2026

Tarjeta amarilla en Universitario

Minuto 15: Caín Fara es amonestado con tarjeta amarilla.

20:44
7/8/2026

¡Remate de Universitario!

Minuto 14: La pelota le quedó a Álex Valera, quien remata en primera y pasa muy cerca del arco defendido por Diego Enríquez.

20:39
7/8/2026

¡La tuvo Universitario!

Minuto 9: Gran jugada colectiva de Universitario, que termina en remate de Adrián Quiroz, pero su disparo chocó en la defensa. Tiro de esquina para la 'U'.

20:32
7/8/2026

¡Intentó Sporting Cristal!

Minuto 2: Tiro libre de Santiago González, que intentó soprender a Diego Romero, pero contuvo bien y evitó el peligro.

20:30
7/8/2026

¡Inició el partido!

Ya se juega el partido entre Universitario y Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

20:24
7/8/2026

¡Salen los equipos!

Universitario y Sporting Cristal salen al terreno de juego.

20:04
7/8/2026

Continúa el calentamiento

Los equipos de Universitario y Sporting Cristal continúan realizando el calentamiento previo al inicio del partido.

19:33
7/8/2026

Alineación confirmada de Sporting Cristal

Enriquez; J. González, Araujo, Díaz, Lutiger, Cristiano; Távara, Yotún, Gabriel; S. González y Barcos.

18:31
7/8/2026

Alineación confirmada de Universitario

Romero; Fara, Santamaría, Di Benedetta; Polo, Requena, Quiroz, Conca, Inga; Valera y Lapadula.

18:23
7/8/2026

¿Cómo quedó el último partido entre Universitario y Sporting Cristal?

Ambos equipos se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026. Aquel duelo se llevó a cabo en el estadio Alberto Gallardo y quedó empate 2-2.

16:52
7/8/2026

Show de entretiempo en el estadio Monumental

A través de sus redes sociales, Universitario indicó que habrá espectáculo durante el entretiempo del partido ante Sporting Cristal.

15:50
7/8/2026

¿A qué hora se abren las puertas del Monumental?

Universitario confirmó que las puertas del estadio Monumental se abrirán a partir de las 5.30 p. m.

15:25
7/8/2026

¿Quién será el árbitro del Universitario vs Sporting Cristal?

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) anunció que Sebastián Lozano será el árbitro principal del Universitario vs Sporting Cristal.

14:59
7/8/2026

¿En qué puesto de la tabla está Sporting Cristal?

En la Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal se encuentra en el puesto 5 con 6 puntos. Mientras que en el acumulado se encuentra en el puesto 9 con 25 puntos.

14:58
7/8/2026

¿En qué puesto de la tabla está Universitario?

En la Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes se encuentra en el puesto 9 con 6 puntos. Mientras que en el acumulado se encuentra en el puesto 5 con 35 puntos.

14:32
7/8/2026

¿Vuelve el 3-5-2 en Universitario?

En los últimos días se viene rumoreando un cambio en el sistema en el equipo de Cúper. En las primeras fechas, el entrenador de Universitario, apostó por su clásico 4-4-2. No obstante, el rendimiento del equipo no habría sido el esperado y esta noche podría haber novedades en el partido frente a Sporting Cristal.

14:15
7/8/2026

¿Cómo quedó el primer partido entre Universitario y Sporting Cristal?

El primer Universitario vs Sporting Cristal se jugó el 30 de septiembre de 1956 en el Estadio Nacional. Terminó con un empate 2-2.

14:13
7/8/2026

Historial histórico del Universitario vs Sporting Cristal

Desde 1956 se registan oficialmente 244 partidos jugados, con 84 victorias para Universitario, 71 victorias para Sporting Cristal y 69 empates. 

14:00
7/8/2026

Últimos resultados de Universitario

  • Cienciano 2-0 Universitario | Fecha 3 Torneo Clausura 2026
  • Universitario 2-1 Cusco FC | Fecha 2 Torneo Clausura 2026
  • ADT 1-2 Universitario | Fecha 1 Torneo Clausura 2026
  • Universitario 2-0 Millonarios | Partido Amistoso 2026
  • Universitario 2-1 Sport Huancayo | Fecha 17 Torneo Apertura 2026
13:58
7/8/2026

Últimos resultados de Sporting Cristal

  • Sporting Cristal 2-0 Juan Pablo II | Fecha 3 Torneo Clausura 2026
  • Bragantino 1-0 Sporting Cristal | Copa Sudamericana 2026
  • Melgar 2-1 Sporting Cristal | Fecha 2 Torneo Clausura 2026
  • Sporting Cristal 0-0 Bragantino | Copa Sudamericana 2026
  • Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso | Fecha 1 Torneo Clausura 2026
13:51
7/8/2026

¡Con nueva piel!

En honor a sus 102 años de fundación, Universitario de Deportes lucirá una nueva camiseta en el partido contra Sporting Cristal.

Nueva camiseta de Universitario de Deportes

13:32
7/8/2026

¡Lleno Monumental!

Universitario de Deportes anunció mediante sus redes sociales que vendieron todas las entradas para el duelo contra Sporting Cristal. Recordemos que este partido solo es con hinchada local.

13:29
7/8/2026

¿Dónde se jugará el Universitario vs Sporting Cristal?

El Estadio Monumental U Marathon será el escenario del partido entre Universitario y Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026.

13:18
7/8/2026

¡Anuncio importante para los asistentes del Universitario vs Sporting Cristal!

13:16
7/8/2026

¡Sin Quispe, Flores y Reyna!

Universitario anunció a sus jugadores convocados para el duelo de esta noche frente a Sporting Cristal. Cúper no podrá contar con Piero Quispe, Edison Flores y Bryan Reyna.

13:00
7/8/2026

Posible alineación de Sporting Cristal

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos.

12:59
7/8/2026

Posible alineación de Universitario

Universitario: Diego Romero, César Inga, Di Benedetto, Caín Fara, Andy Polo; Héctor Fértoli, Juan Manuel Requena, Adrián Quiroz; Lisandro Alzugaray, José Rivera, Alex Valera.

12:57
7/8/2026

Pronóstico Universitario vs Sporting Cristal

Las cuotas en las principales casas de apuestas consideran que Universitario de Deportes es favorito frente a los rimenses (tener en cuenta que las cuotas tienden a variar).

  • EBetsson: gana Universitario (1,78), empate (3,60), gana Sporting Cristal (4,30)
  • Betano: gana Universitario (1,78), empate (3,70), gana Sporting Cristal (4,45)
  • Bet365: gana Universitario (1,73), empate (3,60), gana Sporting Cristal (4,20)
  • 1XBet: gana Universitario (1,75), empate (3,64), gana Sporting Cristal (4,43)
  • Caliente: gana Universitario (1,74), empate (3,65), gana Sporting Cristal (4,50)
  • Doradobet: gana Universitario (1,80), empate (3,80), gana Sporting Cristal (4,33).
12:52
7/8/2026

¿Cómo quedaron los últimos Universitario vs Sporting Cristal?

  • Sporting Cristal 2-2 Universitario | Torneo Apertura 2026
  • Sporting Cristal 0-1 Universitario | Torneo Clausura 2025
  • Universitario 2-0 Sporting Cristal | Torneo Apertura 2025
  • Sporting Cristal 2-1 Universitario | Torneo Clausura 2024
  • Universitario 4-1 Sporting Cristal | Torneo Apertura 2024
12:49
7/8/2026

¿Cómo ver el partido Universitario vs Sporting Cristal por internet?

Si deseas ver Universitario vs Sporting Cristal online, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

12:33
7/8/2026

¡Felices 102 años Universitario de Deportes!

El partidazo de esta noche entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal será muy especial no solo por sus protagonistas. Un día como hoy, 7 de agosto de 1924, fue fundado el cuadro crema; así que los dirigidos por Cúper buscarán regalarle una victoria a su hinchada, mientras que los dirigidos por Mosquera intentarán aguarles la fiesta.

12:24
7/8/2026

¿Qué canal transmite el partido Universitario vs Sporting Cristal?

La transmisión por TV del Universitario vs Sporting Cristal se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

12:16
7/8/2026

¿A qué hora juegan Universitario vs Sporting Cristal?

El duelo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal se disputará HOY viernes 7 de agosto, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

12:15
7/8/2026

¡Bienvenidos!

Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Bievenidos a la transmisión del partido Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luego de la dura derrota sufrida ante Cienciano, el equipo comandado por Héctor Cúper buscará un triunfo en el marco del aniversario de la institución merengue. Por su parte, los celestes necesitan ganar para seguir en la pelea por el segundo certamen del año.

PUEDES VER: Simone Biles llegó a Perú y quedó maravillada con Cusco: "Estoy encantada con lo hermoso que es este país"

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Horario del Universitario vs Sporting Cristal

En suelo peruano, el partido entre Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 iniciará a las 8.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 7.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 12.30 a. m. (sábado 8)

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal?

La transmisión por TV del Universitario vs Sporting Cristal se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Universitario vs Sporting Cristal por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs Sporting Cristal online gratis, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Universitario vs Sporting Cristal: posibles formaciones

Héctor Cúper repetiría el equipo que visitó a Cienciano del Cusco. Por su parte, Roberto Mosquera apostará por la experiencia de jugadores como Yoshimar Yotún y Hernán Barcos.

  • Universitario: Diego Romero, César Inga, Di Benedetto, Caín Fara, Andy Polo; Héctor Fértoli, Juan Manuel Requena, Adrián Quiroz; Lisandro Alzugaray, José Rivera, Alex Valera.
  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos.

PUEDES VER: Jean Ferrari optimista con ver a Perú jugando las Eliminatorias en Puno: "Imagino que ganamos 3-0 a Argentina"

lr.pe

Pronóstico Universitario vs Sporting Cristal

Las cuotas en las principales casas de apuestas consideran que Universitario de Deportes es favorito frente a los bajopontinos.

  • Betsson: gana Universitario (1,78), empate (3,60), gana Sporting Cristal (4,30)
  • Betano: gana Universitario (1,78), empate (3,70), gana Sporting Cristal (4,45)
  • Bet365: gana Universitario (1,73), empate (3,60), gana Sporting Cristal (4,20)
  • 1XBet: gana Universitario (1,75), empate (3,64), gana Sporting Cristal (4,43)
  • Caliente: gana Universitario (1,74), empate (3,65), gana Sporting Cristal (4,50)
  • Doradobet: gana Universitario (1,80), empate (3,80), gana Sporting Cristal (4,33).
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