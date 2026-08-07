¡Todo igualado! Universitario empató 1-1 ante Sporting Cristal en el estadio Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Minuto 68: Matías Di Benedetto anotó de cabeza, pero estaba en posición adelantada.

Minuto 72: Apareció Gianluca Lapadula. Gran pase al 'Bambino', quien aprovecha con un cabezazo para marcar el primero. Universitario vence 1-0 a Sporting Cristal.

Minuto 81: Yoshimar Yotún marca de penal y pone el empate. Universitario y Sporting Cristal igualan 1-1.

Gianluca Lapadula anotó el gol de Universitario en el empate ante Sporting Cristal. Foto: Liga 1

Gianluca Lapadula anotó el gol de Universitario en el empate ante Sporting Cristal. Foto: Liga 1

En su aniversario número 102, Universitario dejó escapar la chance de lograr una gran victoria ante su público. El cuadro crema igualó 1-1 ante Sporting Cristal en el estadio Monumental en un partido muy friccionado. Los goles llegaron en el segundo tiempo gracias a Gianluca Lapadula para el conjunto local y Yoshimar Yotún para los rimenses. Con este empate, ambos suman 7 puntos en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Universitario vs Sporting Cristal: resumen y goles 22:21 ¡Gracias por acompañarnos! Damos por finalizada la transmisión del partido Universitario vs Sporting Cristal. Hasta una nueva oportunidad, lectores de La República Deportes. 22:21 ¡Final del partido! Culminó el partido. Universitario y Sporting Cristal igualaron 1-1 por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. 22:20 Cambio en Sporting Cristal Minuto 90+5: Maxloren Castro ingresa en reemplazo de Santiago González. 22:17 Tarjeta amarilla en Sporting Cristal Minuto 90+1: Catriel Cabellos es amonestado con tarjeta amarilla. 22:16 Se juega el tiempo adicional Minuto 90: El árbitro indica 5 minutos más de tiempo adicional en este segundo tiempo. 22:15 Tarjeta amarilla en Universitario Minuto 89: Adrián Quiroz es amonestado con tarjeta amarilla. 22:09 Cambios en Universitario Minuto 83: Ingresan Lisandro Alzugaray y Jorge Murrugarra. Se retiran en Jairo Concha y Juan Requena. 22:08 ¡Goooooooooooool de Sporting Cristal! Minuto 81: Yoshimar Yotún marca de penal y pone el empate. Universitario y Sporting Cristal igualan 1-1. 22:06 ¡Penal para Sporting Cristal! Minuto 78: Luego de la revisión en el VAR, el árbitro señala penal a favor de Sporting Cristal tras mano de Caín Fara en el área. 22:01 Cambios en Sporting Cristal Minuto 75: Ingresan Michael Hoyos y Catriel Cabellos. Se retiran Hernán Barcos y Leonardo Díaz. 22:01 ¡Casi llega el segundo! Minuto 74: Álex Valera remató y su disparo pasó cerca del arco de Cristal. 21:59 ¡Goooooooooooool de Universitario! Minuto 72: Apareció Gianluca Lapadula. Gran pase al 'Bambino', quien aprovecha con un cabezazo para marcar el primero. Universitario vence 1-0 a Sporting Cristal. 21:58 Cambio en Universitario Minuto 71: Ingresa Williams Riveros en reemplazo de Anderson Santamaría. 21:55 ¡Gol anulado a Universitario! Minuto 68: Matías Di Benedetto anotó de cabeza, pero estaba en posición adelantada. 21:50 Cambio en Sporting Cristal Minuto 65: Ingresa Juan Manuel Cuesta en reemplazo de Gabriel. 21:41 Segundo tiempo muy disputado Minuto 54: Universitario y Sporting Cristal vienen disputando un partido muy friccionado en este segundo tiempo. 21:32 Cambio en Sporting Cristal Minuto 46: Ingresa Leandro Sosa en reemplazo de Juan González. 21:32 ¡Inició el segundo tiempo! Ya se juega la segunda mitad del duelo entre Universitario y Sporting Cristal. 21:16 ¡Final del primer tiempo! Culmina la primera mitad del duelo entre Universitario y Sporting Cristal. Empate sin goles. 21:16 Se juega el tiempo adicional Minuto 45: El árbitro señala 1 minuto más de tiempo adicional. 21:11 Nuevo error en salida en Universitario Minuto 40: Mala salida de Diego Romero, quien tuvo a los futbolistas de Sporting Cristal anticipando a la defensa. Hernán Barcos estuvo cerca de marcar el primero. 21:04 ¡La tuvo Valera! Minuto 34: Gran pase de Gianluca Lapadula para Álex Valera, quien se desmarca para cabecear, pero Diego Enríquez contuvo sin ningún problema el balón. 21:00 Tarjeta amarilla en Sporting Cristal Minuto 29: Yoshimar Yotún es amonestado con tarjeta amarilla. 20:53 Universitario insiste en ataque Minuto 22: El cuadro local intenta en ataque con jugadas rápidas para Valera y Lapadula. 20:45 Tarjeta amarilla en Universitario Minuto 15: Caín Fara es amonestado con tarjeta amarilla. 20:44 ¡Remate de Universitario! Minuto 14: La pelota le quedó a Álex Valera, quien remata en primera y pasa muy cerca del arco defendido por Diego Enríquez. 20:39 ¡La tuvo Universitario! Minuto 9: Gran jugada colectiva de Universitario, que termina en remate de Adrián Quiroz, pero su disparo chocó en la defensa. Tiro de esquina para la 'U'. 20:32 ¡Intentó Sporting Cristal! Minuto 2: Tiro libre de Santiago González, que intentó soprender a Diego Romero, pero contuvo bien y evitó el peligro. 20:30 ¡Inició el partido! Ya se juega el partido entre Universitario y Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. 20:24 ¡Salen los equipos! Universitario y Sporting Cristal salen al terreno de juego. 20:04 Continúa el calentamiento Los equipos de Universitario y Sporting Cristal continúan realizando el calentamiento previo al inicio del partido. 19:33 Alineación confirmada de Sporting Cristal Enriquez; J. González, Araujo, Díaz, Lutiger, Cristiano; Távara, Yotún, Gabriel; S. González y Barcos. 18:31 Alineación confirmada de Universitario Romero; Fara, Santamaría, Di Benedetta; Polo, Requena, Quiroz, Conca, Inga; Valera y Lapadula. 18:23 ¿Cómo quedó el último partido entre Universitario y Sporting Cristal? Ambos equipos se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026. Aquel duelo se llevó a cabo en el estadio Alberto Gallardo y quedó empate 2-2. 16:52 Show de entretiempo en el estadio Monumental A través de sus redes sociales, Universitario indicó que habrá espectáculo durante el entretiempo del partido ante Sporting Cristal. 15:50 ¿A qué hora se abren las puertas del Monumental? Universitario confirmó que las puertas del estadio Monumental se abrirán a partir de las 5.30 p. m. 15:25 ¿Quién será el árbitro del Universitario vs Sporting Cristal? La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) anunció que Sebastián Lozano será el árbitro principal del Universitario vs Sporting Cristal. 14:59 ¿En qué puesto de la tabla está Sporting Cristal? En la Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, Sporting Cristal se encuentra en el puesto 5 con 6 puntos. Mientras que en el acumulado se encuentra en el puesto 9 con 25 puntos. 14:58 ¿En qué puesto de la tabla está Universitario? En la Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes se encuentra en el puesto 9 con 6 puntos. Mientras que en el acumulado se encuentra en el puesto 5 con 35 puntos. 14:32 ¿Vuelve el 3-5-2 en Universitario? En los últimos días se viene rumoreando un cambio en el sistema en el equipo de Cúper. En las primeras fechas, el entrenador de Universitario, apostó por su clásico 4-4-2. No obstante, el rendimiento del equipo no habría sido el esperado y esta noche podría haber novedades en el partido frente a Sporting Cristal. 14:15 ¿Cómo quedó el primer partido entre Universitario y Sporting Cristal? El primer Universitario vs Sporting Cristal se jugó el 30 de septiembre de 1956 en el Estadio Nacional. Terminó con un empate 2-2. 14:13 Historial histórico del Universitario vs Sporting Cristal Desde 1956 se registan oficialmente 244 partidos jugados, con 84 victorias para Universitario, 71 victorias para Sporting Cristal y 69 empates. 14:00 Últimos resultados de Universitario Cienciano 2-0 Universitario | Fecha 3 Torneo Clausura 2026

Universitario 2-1 Cusco FC | Fecha 2 Torneo Clausura 2026

ADT 1-2 Universitario | Fecha 1 Torneo Clausura 2026

Universitario 2-0 Millonarios | Partido Amistoso 2026

Universitario 2-1 Sport Huancayo | Fecha 17 Torneo Apertura 2026 13:58 Últimos resultados de Sporting Cristal Sporting Cristal 2-0 Juan Pablo II | Fecha 3 Torneo Clausura 2026

Bragantino 1-0 Sporting Cristal | Copa Sudamericana 2026

Melgar 2-1 Sporting Cristal | Fecha 2 Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal 0-0 Bragantino | Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso | Fecha 1 Torneo Clausura 2026 13:51 ¡Con nueva piel! En honor a sus 102 años de fundación, Universitario de Deportes lucirá una nueva camiseta en el partido contra Sporting Cristal. 13:32 ¡Lleno Monumental! Universitario de Deportes anunció mediante sus redes sociales que vendieron todas las entradas para el duelo contra Sporting Cristal. Recordemos que este partido solo es con hinchada local. 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗨𝗡 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢 𝗟𝗟𝗘𝗡𝗢 𝗠𝗢𝗡Ⓤ𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 🤩💛



Agotamos todas las entradas puestas a la venta para nuestro partido de mañana ante Sporting Cristal.



¡Gracias a la mejor hinchada del Perú! 👏#UnidosOtraVez#102AñosDeGrandeza pic.twitter.com/PjdONgVXYX — Universitario (@Universitario) August 6, 2026 13:29 ¿Dónde se jugará el Universitario vs Sporting Cristal? El Estadio Monumental U Marathon será el escenario del partido entre Universitario y Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. 13:18 ¡Anuncio importante para los asistentes del Universitario vs Sporting Cristal! 🏟️ 𝗔𝗩𝗜𝗦𝗢 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘



👉 Hincha crema, toma en cuenta estas consideraciones para asistir a nuestro partido de hoy.



👉 Es obligatorio presentar DNI al ingresar al @Monumental_U_. No se permitirá el ingreso con C4.



👉 Asiste temprano al estadio, evita el tráfico y… pic.twitter.com/YFioWpiEVK — Universitario (@Universitario) August 7, 2026 13:16 ¡Sin Quispe, Flores y Reyna! Universitario anunció a sus jugadores convocados para el duelo de esta noche frente a Sporting Cristal. Cúper no podrá contar con Piero Quispe, Edison Flores y Bryan Reyna. 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘀 #102AñosDeGrandeza 📋



⚽ Universitario vs. Sporting Cristal

🗓️ Clausura - Fecha 4#UnidosOtraVez pic.twitter.com/IJi454MUOP — Universitario (@Universitario) August 7, 2026 13:00 Posible alineación de Sporting Cristal Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos. 12:59 Posible alineación de Universitario Universitario: Diego Romero, César Inga, Di Benedetto, Caín Fara, Andy Polo; Héctor Fértoli, Juan Manuel Requena, Adrián Quiroz; Lisandro Alzugaray, José Rivera, Alex Valera. 12:57 Pronóstico Universitario vs Sporting Cristal Las cuotas en las principales casas de apuestas consideran que Universitario de Deportes es favorito frente a los rimenses (tener en cuenta que las cuotas tienden a variar). EBetsson: gana Universitario (1,78), empate (3,60), gana Sporting Cristal (4,30)

Betano: gana Universitario (1,78), empate (3,70), gana Sporting Cristal (4,45)

Bet365: gana Universitario (1,73), empate (3,60), gana Sporting Cristal (4,20)

1XBet: gana Universitario (1,75), empate (3,64), gana Sporting Cristal (4,43)

Caliente: gana Universitario (1,74), empate (3,65), gana Sporting Cristal (4,50)

Doradobet: gana Universitario (1,80), empate (3,80), gana Sporting Cristal (4,33). 12:52 ¿Cómo quedaron los últimos Universitario vs Sporting Cristal? Sporting Cristal 2-2 Universitario | Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal 0-1 Universitario | Torneo Clausura 2025

Universitario 2-0 Sporting Cristal | Torneo Apertura 2025

Sporting Cristal 2-1 Universitario | Torneo Clausura 2024

Universitario 4-1 Sporting Cristal | Torneo Apertura 2024 12:49 ¿Cómo ver el partido Universitario vs Sporting Cristal por internet? Si deseas ver Universitario vs Sporting Cristal online, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles. 12:33 ¡Felices 102 años Universitario de Deportes! El partidazo de esta noche entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal será muy especial no solo por sus protagonistas. Un día como hoy, 7 de agosto de 1924, fue fundado el cuadro crema; así que los dirigidos por Cúper buscarán regalarle una victoria a su hinchada, mientras que los dirigidos por Mosquera intentarán aguarles la fiesta. Ⓤ𝗡𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝟭𝟬𝟮 𝗔𝗡̃𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘𝗭𝗔 💛❤️



Por el legado de quienes nos precedieron, la fuerza de quienes nos acompañan y la esperanza de quienes heredarán esta pasión eterna.



¡Feliz 102 aniversario, club amado! 🫂#102AñosDeGrandeza pic.twitter.com/h40aO2HMfT — Universitario (@Universitario) August 7, 2026 12:24 ¿Qué canal transmite el partido Universitario vs Sporting Cristal? La transmisión por TV del Universitario vs Sporting Cristal se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano. 12:16 ¿A qué hora juegan Universitario vs Sporting Cristal? El duelo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal se disputará HOY viernes 7 de agosto, desde las 8.30 p. m. (hora peruana). 12:15 ¡Bienvenidos! Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Bievenidos a la transmisión del partido Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. ¡𝗘𝗦 𝗛𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗬! 🔥



Universitario y Sporting Cristal se enfrentan en un partidazo por la fecha 4 del Torneo Clausura. ⚔️#Liga1TeApuesto#ElADNDelHincha pic.twitter.com/Ske4yoyKSZ — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) August 7, 2026

Luego de la dura derrota sufrida ante Cienciano, el equipo comandado por Héctor Cúper buscará un triunfo en el marco del aniversario de la institución merengue. Por su parte, los celestes necesitan ganar para seguir en la pelea por el segundo certamen del año.

Horario del Universitario vs Sporting Cristal

En suelo peruano, el partido entre Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 iniciará a las 8.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 7.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 12.30 a. m. (sábado 8)

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal?

La transmisión por TV del Universitario vs Sporting Cristal se podrá ver a través de L1 Max en todo el territorio peruano. Este canal es el encargado de pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Universitario vs Sporting Cristal por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs Sporting Cristal online gratis, podrás hacerlo a través de la suscripción de L1 Max Plan Full o L1 Max Móvil. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Universitario vs Sporting Cristal: posibles formaciones

Héctor Cúper repetiría el equipo que visitó a Cienciano del Cusco. Por su parte, Roberto Mosquera apostará por la experiencia de jugadores como Yoshimar Yotún y Hernán Barcos.

Universitario : Diego Romero, César Inga, Di Benedetto, Caín Fara, Andy Polo; Héctor Fértoli, Juan Manuel Requena, Adrián Quiroz; Lisandro Alzugaray, José Rivera, Alex Valera.

: Diego Romero, César Inga, Di Benedetto, Caín Fara, Andy Polo; Héctor Fértoli, Juan Manuel Requena, Adrián Quiroz; Lisandro Alzugaray, José Rivera, Alex Valera. Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Santiago González y Hernán Barcos .

Pronóstico Universitario vs Sporting Cristal

Las cuotas en las principales casas de apuestas consideran que Universitario de Deportes es favorito frente a los bajopontinos.